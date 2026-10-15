Selon des chercheurs, une entreprise israélienne aurait utilisé des publicités en ligne pour mener une vaste opération d'espionnage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon le Citizen Lab, les publicités malveillantes de Discover-Tech ont touché plus de 120 000 sites web et 75 000 applications

* Confiant estime que les publicités de Discover-Tech ont très probablement touché des centaines de millions de personnes

* Google a exclu Discover-Tech de ses plateformes publicitaires et l'organisme IAB Europe a suspendu son statut

(Ajout d'un commentaire d'Al Jazeera au paragraphe 14)

par Raphael Satter

L'agence de publicité numérique israélienne Discover-Tech a espionné des internautes via un vaste réseau de publicités en ligne qu'elle utilisait pour suivre ses cibles et faciliter le piratage de leurs appareils, ont déclaré jeudi deux groupes de recherche.

Ses services ont permis à la société israélienne Candiru — une entreprise spécialisée dans les logiciels espions figurant sur la liste noire du gouvernement américain — ainsi qu’à d’autres sociétés de surveillance israéliennes d’accéder à des plateformes publicitaires gérées par Google GOOGL.O , Comcast

CMCSA.O , le russe Yandex YDEX.MM et d’autres, selon des rapports distincts publiés par le groupe canadien de surveillance cybernétique Citizen Lab et la société new-yorkaise de sécurité publicitaire Confiant.

Ces rapports montrent comment le secteur de la publicité en ligne, qui suscite depuis longtemps des inquiétudes en matière de vie privée, peut également servir de vecteur à des campagnes d’espionnage de grande envergure.

“Le fonctionnement actuel de la publicité en ligne constitue une menace systémique pour la sécurité”, a déclaré à Reuters Wolfie Christl, chercheur senior au Citizen Lab. “Que ce soit pour les États, le secteur privé, la société civile ou n’importe qui d’autre.”

Les publicités en ligne de Discover-Tech — souvent destinées à des produits courants tels que des téléphones ou des écouteurs— ont été diffusées sur plus de 120 000 sites web et 75 000 applications grâce à ses différents partenariats, a indiqué Citizen Lab.

Les utilisateurs qui visitaient des sites ou utilisaient des applications contenant ces publicités malveillantes pouvaient être identifiés et suivis par Discover-Tech, qui tentait parfois également d’extraire les numéros de téléphone de certains utilisateurs de smartphones, ont précisé les chercheurs. Il suffisait que les publicités s’affichent sur un site web pour que l’espionnage ait lieu.

Certaines publicités servaient à installer des logiciels espions de Candiru sur les appareils des utilisateurs, ont indiqué les deux groupes de recherche, bien que Confiant ait précisé que les publicités qu’il associait à Candiru ne représentaient qu’une infime fraction du volume total de Discover-Tech.

DES PUBLICITÉS MALVEILLANTES DIFFUSÉES SUR DES CENTAINES DE RÉSEAUX SENSIBLES

Jérôme Dangu, cofondateur de Confiant, a déclaré que Discover-Tech diffusait au moins 10 millions de publicités par jour à travers le monde et que des accords de partage de données — appelés “cookie matching” — lui permettaient de suivre les utilisateurs même au-delà de la portée de ses publicités.

“Il est très probable que des centaines de millions de personnes aient été touchées par Discover-Tech”, a déclaré M. Dangu.

Discover-Tech, fondée en 2020, n’a pas répondu aux messages laissés via son formulaire de contact. Un message LinkedIn et des e-mails envoyés à son directeur général, Dekel Boni, sont restés sans réponse.

Les tentatives de Reuters pour joindre les propriétaires de Candiru se sont également soldées par un échec. Le département américain du Commerce a inscrit Candiru sur sa liste noire en 2021 pour avoir prétendument fourni un logiciel espion , utilisé pour cibler de manière malveillante des responsables gouvernementaux, des journalistes, des militants et des universitaires.

Citizen Lab a indiqué qu’une variante puissante du logiciel espion Candiru, diffusée via les publicités de Discover-Tech, avait été utilisée pour compromettre 45 appareils Windows au sein de la chaîne qatarie Al Jazeera entre 2024 et 2025, ce que le groupe a pu confirmer grâce aux journaux de réseau que le groupe médiatique lui avait communiqués.

Dans un communiqué, Al Jazeera a déclaré qu’elle “condamnait les attaques par logiciel espion visant plusieurs membres de son personnel” et qu’elle prenait des mesures pour protéger ses employés et ses systèmes. “Les responsables doivent être tenus pour responsables”, a-t-elle ajouté.

M. Dangu, de Confiant, a indiqué que ces publicités malveillantes avaient été diffusées auprès d’utilisateurs sur “des centaines de réseaux appartenant à des catégories sensibles”, notamment le Pentagone, l’Agence internationale de l’énergie atomique et la Cour pénale internationale. Il a également précisé que certaines régions, comme les territoires palestiniens, étaient particulièrement saturées par les publicités de cette entreprise israélienne.

“Vous allez sur pratiquement n’importe quel site en Palestine — n’importe lequel — et vous tombez sur une publicité Discover-Tech. Cela leur confère une visibilité très complète sur les activités numériques de tout un pays”, a-t-il déclaré.

Citizen Lab a également indiqué disposer de preuves similaires montrant que ces publicités malveillantes avaient été diffusées auprès de personnes au sein des Nations unies, de l’OTAN, de la Commission européenne et de plus d’une douzaine de gouvernements nationaux. Parmi les autres réseaux sur lesquels ces publicités sont apparues figuraient des entreprises du secteur des puces électroniques telles que Nvidia NVDA.O , Sandisk SNDK.O , Broadcom AVGO.O et Micron MU.O , ainsi que plusieurs organes de presse au Mexique, en Israël et en Europe qui n’ont pas été identifiés.

Outre l’identification de Candiru et de quelques autres fournisseurs de solutions de surveillance, le Citizen Lab a indiqué avoir pu glaner certaines informations sur la localisation potentielle des utilisateurs de Discover-Tech, car l’entreprise avait accidentellement exposé ses journaux d’authentification sur Internet, révélant que des personnes se connectaient à partir d’adresses IP situées en Israël, en Europe et dans la région du Golfe.

MESURES PRISES À L'ENCONTRE DE DISCOVER-TECH

Discover-Tech est désormais exclue de certaines parties du marché de la publicité en ligne.

Google a déclaré dans un communiqué avoir collaboré à l’enquête menée par Citizen Lab et Confiant, et avoir exclu Discover-Tech de ses plateformes publicitaires “pour avoir systématiquement enfreint nos règles”.

L’IAB Europe, l’association européenne représentant l’écosystème du marketing et de la publicité numériques, a indiqué dans un e-mail que Discover-Tech avait été suspendue de sa liste de fournisseurs agréés à l’échelle mondiale la semaine dernière, après qu’un audit eut mis en évidence des violations de ses règles.

Beeswax, la filiale de Comcast spécialisée dans les technologies publicitaires, a retiré Discover-Tech de sa plateforme “à la suite d’activités récentes”, a indiqué Comcast dans un communiqué. Yandex n’a pas répondu aux messages de Reuters sollicitant des commentaires.

La surveillance liée à la publicité est de plus en plus considérée comme une menace pour la sécurité nationale. Plus tôt cette année, le Pentagone a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles des forces américaines déployées dans des zones de guerre avaient été ciblées à l’aide de données de localisation collectées par des entreprises de technologie publicitaire et des courtiers en données. Depuis, certaines branches de l’armée ont désactivé le suivi publicitaire sur certains appareils.