Selon des chercheurs, une campagne de piratage à grande échelle visant des appareils Fortinet aurait compromis des organisations de premier plan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des chercheurs aux paragraphes 1 à 4 et des tentatives de contact avec les responsables au paragraphe 7; mise à jour du titre) par Raphael Satter

Selon des chercheurs, une vaste campagne de piratage visant les appareils fabriqués par Fortinet

FTNT.O a entraîné des compromissions à l'échelle d'Internet, avec des preuves de vol de mots de passe au sein d'entreprises du classement Fortune 500 et d'agences gouvernementales dans plus de 15 pays.

La plupart des appareils touchés se trouvaient aux États-Unis, en Inde et à Taïwan, selon Hudson Rock, une société spécialisée dans le suivi de la cybercriminalité. Hudson Rock a qualifié l’ampleur de cette campagne d’espionnage de "stupéfiante". "L’ampleur de cette faille touche presque tous les secteurs de l’économie mondiale, sans épargner aucune branche d’activité", a-t-elle déclaré dans un article de blog publié mercredi. La société a indiqué qu’environ 75 000 pare-feu et appareils VPN Fortinet — des outils utilisés par les entreprises pour protéger leurs réseaux et permettre à leurs employés de se connecter à distance— avaient été compromis, ce qui pourrait permettre aux pirates de s’infiltrer plus profondément au sein de ces organisations et de voler des données. Dans un communiqué, Fortinet a déclaré avoir pris connaissance d’une campagne visant à voler les identifiants de connexion de ses pare-feu et appareils VPN. La société a expliqué que les pirates s’appuyaient sur des données "issues d’incidents antérieurs" et tentaient de deviner les mots de passe à plusieurs reprises — une technique connue sous le nom de "force brute" pour s’introduire dans les réseaux ou les appareils ciblés. Fortinet a précisé que cette activité cybermalveillante n’était "liée à aucun incident ou avis récent". L’entreprise n’a pas immédiatement répondu aux questions concernant l’ampleur de la campagne mise au jour par les chercheurs, et Reuters n’a pas pu déterminer combien de vols de mots de passe avaient conduit à des intrusions au sein des entreprises concernées.

Les responsables de l’agence américaine de cyberdéfense CISA, du FBI et du Bureau du directeur national de la cybersécurité n’ont pas immédiatement répondu aux e-mails. Les responsables de la cybersécurité en Inde et à Taïwan n’ont pas non plus répondu immédiatement aux e-mails.