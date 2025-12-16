Selon Counterpoint, l'augmentation du coût des puces fera baisser les livraisons mondiales de smartphones en 2026

Les livraisons mondiales de smartphones devraient diminuer de 2,1% l'année prochaine, la hausse des coûts des puces étant susceptible d'avoir un impact sur la demande, a déclaré mardi le cabinet d'études de marché axé sur la technologie Counterpoint.

Les chaînes d'approvisionnement en électronique du monde entier ont été touchées par une pénurie de puces mémoire au cours des derniers mois, les fabricants s'étant tournés vers des puces mémoire haut de gamme adaptées aux semi-conducteurs conçus pour les applications d'intelligence artificielle.

Ce que nous voyons maintenant, c'est que le bas de gamme du marché (moins de 200 $) est le plus sévèrement touché, avec des coûts de nomenclature (coût total des pièces) augmentant de 20 à 30 % depuis le début de l'année, a déclaré le directeur de recherche de Counterpoint, MS Hwang.

Les marques chinoises de smartphones telles que Honor Device et Oppo devraient être plus vulnérables, en particulier dans le segment d'entrée de gamme, en raison de marges étroites, selon le rapport.

"Apple et Samsung sont les mieux placés pour surmonter les prochains trimestres", a déclaré Yang Wang, analyste principal chez Counterpoint.

Le mois dernier, le cabinet d'études a déclaré sur que la décision de Nvidia NVDA.O d'utiliser des puces mémoire de type smartphone dans ses serveurs d'intelligence artificielle pourrait faire doubler les prix de la mémoire des serveurs d'ici à la fin 2026.

Comme chaque serveur d'intelligence artificielle a besoin de plus de puces mémoire qu'un téléphone portable, le changement devrait créer une demande soudaine que l'industrie n'est pas équipée pour gérer, selon Counterpoint.

Au début du mois, le cabinet d'études IDC a également déclaré qu'il s'attendait à une baisse de 0,9 % des livraisons de smartphones en 2026 dans le monde, en raison de la hausse des prix des puces mémoire.