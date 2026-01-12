Selon Counterpoint, Apple domine le marché mondial des smartphones avec une part de 20 % en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction pour supprimer la ponctuation supplémentaire dans le paragraphe 1; pas de changement dans le texte)

Les livraisons mondiales de smartphonesont augmenté de 2% en glissement annuel en 2025, soutenues par une demande plus forte et une dynamique économique dans les marchés émergents, a déclaré Counterpoint Research lundi. Apple AAPL.O a dominé le marché avec une part de 20%, la plus importante parmi les cinq premières marques, soutenue par une demande solide dans les marchés émergents et de taille moyenne et de fortes ventes de lasérie iPhone17, a déclaré l'analyste de Counterpoint Varun Mishra.

Les fabricants ont avancé leurs livraisons au début de l'année pour anticiper les tarifs douaniers, mais l'effet s'est atténué au fur et à mesure que 2025 avançait, laissant les volumes du second semestre largement inchangés, a déclaré le cabinet.

Samsung 005930.KS s'est classé deuxième avec une part de 19 % grâce à une croissance modeste des livraisons, tandis que Xiaomi 1810.HK s'est classé troisième avec une part de 13 %, soutenu par une demande stable dans les marchés émergents. Le marché mondial des smartphones devrait s'affaiblir en 2026 en raison des pénuries de puces et de la hausse des coûts des composants, les fabricants de puces privilégiant les centres de données d'IA plutôt que les téléphones, a déclaré Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint.