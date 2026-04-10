Selon Counterpoint, Apple domine le marché des smartphones même si les livraisons globales diminuent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires tout au long du document)

Lefabricant d'iPhonesApple AAPL.O a dominé les livraisons mondiales de smartphones au premier trimestre 2026, avec une croissance de 5% en glissement annuel, même si les livraisons globales ont chuté en raison d'une pénurie de composants de mémoire, a déclaré Counterpoint Research vendredi.

Les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 6% par rapport à l'année précédente, les tensions au Moyen-Orient ayant également pesé sur le moral des consommateurs, selon le cabinet d'études.

* Apple a dominé le marché des smartphones pour la première fois au cours d'un premier trimestre avec une part de marché de 21%, a déclaré Counterpoint.

* Le cabineta attribué cette croissance au positionnement haut de gamme d'Apple, à sa chaîne d'approvisionnement intégrée et à ses performances en Chine.

* Le fabricant de l'iPhone a enregistré une hausse de 23 % des ventes de smartphones en Chine au cours des neuf premières semaines de 2026.

* Les expéditions de Samsung 005930.KS ont diminué de 6 % en glissement annuel au cours dutrimestre, ce qui lui donne une part de marché de 20 %, car le lancement retardé du Galaxy S26 et la faiblesse du segment d'entrée de gamme ont pesé sur les volumes, a déclaré le cabinet d'études.

* Xiaomi a conservé sa troisième place avec une part de marché de 13 %, mais c'est la marque qui a le plus reculé parmi les cinq principales marques, selon le rapport.

* La baisse des livraisons globales "est principalement due au fait que les acteurs de la mémoire donnent la priorité aux centres de données d'IA plutôt qu'à l'électronique grand public", a déclaré Shilpi Jain, analyste chez Counterpoint.