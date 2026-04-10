 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Counterpoint, Apple domine le marché des smartphones même si les livraisons globales diminuent
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires tout au long du document)

Lefabricant d'iPhonesApple AAPL.O a dominé les livraisons mondiales de smartphones au premier trimestre 2026, avec une croissance de 5% en glissement annuel, même si les livraisons globales ont chuté en raison d'une pénurie de composants de mémoire, a déclaré Counterpoint Research vendredi.

Les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 6% par rapport à l'année précédente, les tensions au Moyen-Orient ayant également pesé sur le moral des consommateurs, selon le cabinet d'études.

* Apple a dominé le marché des smartphones pour la première fois au cours d'un premier trimestre avec une part de marché de 21%, a déclaré Counterpoint.

* Le cabineta attribué cette croissance au positionnement haut de gamme d'Apple, à sa chaîne d'approvisionnement intégrée et à ses performances en Chine.

* Le fabricant de l'iPhone a enregistré une hausse de 23 % des ventes de smartphones en Chine au cours des neuf premières semaines de 2026.

* Les expéditions de Samsung 005930.KS ont diminué de 6 % en glissement annuel au cours dutrimestre, ce qui lui donne une part de marché de 20 %, car le lancement retardé du Galaxy S26 et la faiblesse du segment d'entrée de gamme ont pesé sur les volumes, a déclaré le cabinet d'études.

* Xiaomi a conservé sa troisième place avec une part de marché de 13 %, mais c'est la marque qui a le plus reculé parmi les cinq principales marques, selon le rapport.

* La baisse des livraisons globales "est principalement due au fait que les acteurs de la mémoire donnent la priorité aux centres de données d'IA plutôt qu'à l'électronique grand public", a déclaré Shilpi Jain, analyste chez Counterpoint.

Apple

Valeurs associées

ALPHABET-A
318,4900 USD NASDAQ +0,37%
APPLE
260,4900 USD NASDAQ +0,61%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank