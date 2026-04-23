Selon CNBC, Microsoft prévoit son premier plan de départ volontaire d'employés

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(Ajout de détails tout au long de l'article)

Microsoft MSFT.O prévoit son premier plan de départ volontaire d'employés au cours des 51 ans d'histoire du fabricant de Windows, a rapporté CNBC jeudi.

Le programme de retraite unique sera ouvert aux travailleurs américains au niveau de directeur principal et au-dessous, dont les années d'emploi et l'âge totalisent 70 ans ou plus, a rapporté CNBC, citant un mémo.

Les employés bénéficiant de plans d'incitation à la vente ne peuvent pas y participer.

Selon le rapport, Microsoft modifie également la manière dont elle distribue les actions aux employés pour les récompenses annuelles. Elle n'obligera plus les cadres à lier directement les actions aux primes en espèces.

Microsoft n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.