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Selon CNBC, Microsoft prévoit son premier plan de départ volontaire d'employés
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 17:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Microsoft MSFT.O prévoit son premier plan de départ volontaire d'employés au cours des 51 ans d'histoire du fabricant de Windows, a rapporté CNBC jeudi.

Le programme de retraite unique sera ouvert aux travailleurs américains au niveau de directeur principal et au-dessous, dont les années d'emploi et l'âge totalisent 70 ans ou plus, a rapporté CNBC, citant un mémo.

Les employés bénéficiant de plans d'incitation à la vente ne peuvent pas y participer.

Selon le rapport, Microsoft modifie également la manière dont elle distribue les actions aux employés pour les récompenses annuelles. Elle n'obligera plus les cadres à lier directement les actions aux primes en espèces.

Microsoft n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

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