Selon Citi, les initiatives de Lilly en matière d'obésité de nouvelle génération pourraient faire pencher la balance davantage en sa faveur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Eli Lilly LLY.N devrait présenter la semaine prochaine les résultats d’une étude de phase intermédiaire sur l’eloralintide, son candidat-médicament de nouvelle génération contre l’obésité, en association avec son médicament phare pour la perte de poids, le Zepbound, dont le nom chimique est le tirzépatide

** Selon les analystes de Citi, ces données permettront de déterminer si l’eloralintide est capable de prolonger l’efficacité du tirzépatide sans compromettre sa tolérance ni l’observance du traitement

** L’eloralintide appartient à la classe des médicaments qui imitent l’hormone pancréatique amyline et pourrait présenter des effets secondaires moins sévères que ceux de la classe populaire des médicaments GLP-1

** Selon Citi, une perte de poids de 16 à 18 % constituerait un "résultat solide", tandis qu’un taux supérieur à 18 % serait une véritable réussite qui permettrait de diversifier davantage le portefeuille de Lilly dans le domaine de l’obésité, d’étendre la couverture aux besoins des patients et d’offrir une plus grande flexibilité thérapeutique

** Une dose de 9 milligrammes d’éloralintide avait permis aux patients de perdre environ 20,1 % de leur , soit 21,3 kg, lors d’une étude de phase intermédiaire menée l’année dernière

** À la clôture d'hier, LLY affichait une hausse d'environ 7 % depuis le début de l'année