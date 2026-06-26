Selon certaines sources, Volkswagen envisagerait de supprimer jusqu’à 100 000 emplois et de fermer quatre usines dans le cadre de la plus grande restructuration de son histoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Cette restructuration pourrait être la plus importante de l'histoire de l'industrie automobile

* Le directeur général Blume a tenté d'imposer des coupes importantes en 2024, mais s'est heurté à la résistance des syndicats

* La fermeture des sites de Hanovre, Zwickau, Emden et Neckarsulm (Audi) pourrait entraîner la suppression de plus de 45 000 emplois

* Selon certaines sources, les membres du conseil de surveillance discuteront de la restructuration le 9 juillet

* Le comité d'entreprise de VW, IG Metall et la Basse-Saxe s'engagent à s'opposer aux suppressions d'emplois

(Mise à jour des cours de bourse au paragraphe 10, ajout des commentaires d’un investisseur et de la Basse-Saxe aux paragraphes 11, 12 et 16) par Christina Amann et Christoph Steitz

Volkswagen VOWG_p.DE envisage de fermer quatre usines allemandes et d’accélérer les suppressions d’emplois pour atteindre jusqu’à 100 000 postes, ont déclaré vendredi deux personnes proches du dossier, dans ce qui pourrait être la plus grande restructuration jamais réalisée dans le secteur. Les membres du conseil de surveillance de VW ont été informés de ces projets, qui doivent être discutés lors d’une réunion prévue le 9 juillet, ont précisé ces sources. Cette décision intervient alors que le constructeur automobile est confronté à une pression croissante de la part de ses concurrents chinois, à des droits de douane élevés sur les importations de voitures aux États-Unis, ainsi qu’à une baisse de la demande en Europe, ce qui , selon l’entreprise, rend son modèle économique non viable. La fermeture des usines à Hanovre, à Zwickau et à Emden, ainsi que du site d’Audi à Neckarsulm, mettrait en péril plus de 45 000 emplois, selon ces sources. Cela s’ajouterait aux 50 000 suppressions d’emplois actuellement prévues.

En chiffres absolus, le licenciement de 100 000 personnes et la fermeture de quatre usines d’assemblage constitueraient la plus grande restructuration de l’histoire de l’industrie automobile. Elle serait comparable aux profondes restructurations menées par GM avant et pendant sa faillite de 2009, ainsi qu’au début des années 1990, lorsque le constructeur avait supprimé pas moins de 74 000 emplois en quatre ans et fermé ou mis à l’arrêt 21 usines.

Oliver Blume, directeur général de Volkswagen, a présenté ces plans aux cadres supérieurs en début de semaine afin de rallier leur soutien à ces coupes drastiques, qui risquent de se heurter à une résistance farouche de la part des syndicats et du Land de Basse-Saxe, deuxième actionnaire du constructeur automobile.

Cette refonte a été révélée pour la première fois par le magazine Manager Magazin, qui a également indiqué que le numéro deux mondial de l'automobile réduirait ses investissements d'environ 15 %, pour les ramener à un peu plus de 130 milliards d'euros (148 milliards de dollars) au cours des cinq prochaines années. M. Blume et le directeur financier Arno Antlitz ont pour objectif de restructurer en profondeur cette entreprise fondée il y a 89 ans, notamment en scindant la marque phare VW et les activités de pièces détachées en entités distinctes, a ajouté le magazine, citant des sources.

Vendredi, l’action Volkswagen cotait à son plus bas niveau depuis 16 ans, en baisse de 3,4 % à 13 h 35 GMT, ce qui suggère que les investisseurs doutaient de la réussite de ce plan.

“Les coûts élevés ne sont qu’un symptôme, pas la cause. Ils ne s’attaquent pas à la cause profonde, à savoir la faiblesse des ventes”, a déclaré à Reuters Ingo Speich, de Deka, actionnaire de Volkswagen.

“ VW doit commercialiser des produits attractifs qui répondent à une forte demande; cela mettrait fin au débat sur les coûts.”

UN CHANGEMENT “DE GRANDE AMPLEUR” EST NÉCESSAIRE, SELON VW

Un porte-parole de Volkswagen a refusé de commenter ces “documents confidentiels”.

“L’ensemble du groupe, y compris ses marques et ses filiales, doit opérer un changement de grande envergure”, a déclaré le porte-parole.

Le comité d'entreprise de VW et le puissant syndicat allemand IG Metall se sont engagés à s'opposer à de telles mesures, déclarant vendredi dans un communiqué commun: “Si de tels projets devaient se concrétiser, nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour les empêcher.” Le ministre-président de la Basse-Saxe a déclaré que le Land n’accepterait pas ce plan. Porsche SE, la société d’investissement des familles Porsche et Piech et principal actionnaire de Volkswagen, n’a pas souhaité faire de commentaire. Les projets de Volkswagen risquent de mettre en lumière sa structure de gouvernance et d’actionnariat unique, qui confère une influence significative aux représentants du personnel et à la Basse-Saxe.

Au cours de l’exercice 2025, l’effectif mondial du groupe s’élevait à 667 164 personnes, dont près de 43 % étaient employées en Allemagne.

La première tentative de Blume de fermer des usines en Allemagne en 2024 s’est heurtée à une farouche résistance des syndicats, le contraignant à faire marche arrière.

À l’époque, la direction avait évoqué la fermeture ou la vente de plusieurs sites dans le cadre d’un vaste plan de réduction des coûts visant à remédier à la surcapacité et à la faible demande en véhicules électriques, ce qui avait déclenché des grèves et un bras de fer prolongé avec IG Metall et le comité d’entreprise, qui exercent une influence considérable sur les décisions de l’entreprise.

UNE PRESSION MASSIVE DE LA PART DE RIVAUX CHINOIS EN PLEINE ASCENSION Alors que les conditions du marché se sont détériorées, Blume subit une pression encore plus forte pour redresser la situation de Volkswagen, alors que le groupe est confronté aux droits de douane et à la concurrence croissante des constructeurs automobiles chinois, sa plus grande menace.

“Le groupe VW a souffert d’années de négligence dans le réajustement de ses effectifs en raison de l’emprise que le gouvernement régional et les syndicats exercent sur l’entreprise”, a déclaré Matthias Schmidt, analyste automobile indépendant. “La réalité du marché frappe de plein fouet le géant allemand.”

Les grands constructeurs automobiles ont progressivement perdu du terrain face aux véhicules électriques produits localement en Chine. Selon AlixPartners, la part de marché des constructeurs non chinois est tombée à 32 % en 2025, contre 57 % en 2020. Après avoir été pendant des années le premier constructeur automobile en Chine, Volkswagen a été relégué à la deuxième place par BYD 002594.SZ en 2024, puis a chuté à la troisième place en 2025. Ce déclin s’est désormais étendu aux constructeurs haut de gamme tels que BMW BMWG.DE , qui a publié la semaine dernière un avertissement sur résultats surprenant, attribué en partie à la faiblesse des ventes en Chine.

Les constructeurs automobiles chinois se développent également sur les marchés émergents et connaissent une croissance rapide sur le terrain de Volkswagen, en Europe. BYD, Chery 9973.HK , SAIC 600104.SS et Leapmotor 9863.HK ont doublé leur part de marché combinée en Europe jusqu’en mai par rapport à l’année dernière, selon l’ACEA.

Des dizainesd'autres constructeurs automobiles chinois se sont implantés ou prévoient de s'implanter prochainement en Europe.

(1 dollar = 0,8794 euro)