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Selon certaines sources, un réchauffeur de reformage aurait explosé à la raffinerie PBF de Louisiane
information fournie par Reuters 09/05/2026 à 05:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles: l'incendie est éteint) par Erwin Seba et Ashitha Shivaprasad

Un réchauffeur d'un reformeur de la raffinerie de PBF Energy PBF.N à Chalmette, en Louisiane, d'une capacité de 190 000 barils par jour, a explosé vendredi, provoquant un incendie, ont déclaré deux personnes proches des opérations de l'usine.

Aucun blessé n'a été signalé à la suite de l'explosion survenue dans lereformeur d'une capacité de 17.500 barils par jour , ont indiqué ces sources.

L'incendie a été maîtrisé en début de soirée, a déclaré PBF dans un communiqué publié sur Facebook.

Une vidéo de l'explosion publiée sur les réseaux sociaux montrait que celle-ci avait pris naissance au sommet du reformeur. Une immense colonne de flammes et de fumée noire s'est alors rapidement élevée, le panache de fumée s'élevant haut dans les airs au-dessus de la raffinerie.

L'explosion s'est produite à 12h51 CDT (17h51 GMT) et le personnel de la raffinerie a commencé à lutter contre l'incendie qui s'en est suivi, selon un message publié par la raffinerie de Chalmette.

"La surveillance des abords du site confirme qu'il n'y a pas d'impact hors site", selon le message de la raffinerie. "Toutes les personnes travaillant dans la zone sont en sécurité et ont été retrouvées."

Le gouvernement de la paroisse de Saint-Bernard a publié un communiqué indiquant que l'incendie sur le reformeur avait été maîtrisé vers 14h30 CDT (19h30 GMT).

Les reformeurs transforment les sous-produits du raffinage en composants augmentant l'indice d'octane, qui sont ajoutés à l'essence brute pour produire des mélanges de carburant de qualité supérieure et intermédiaire.

Selon les sources, le réchauffeur était situé au sommet du reformeur.

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