Selon certaines sources, un réchauffeur de reformage a explosé à la raffinerie PBF de Louisiane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte) par Erwin Seba et Ashitha Shivaprasad

Un réchauffeur d'un reformeur de la raffinerie de Chalmette (Louisiane), d'une capacité de 190 000 barils par jour, appartenant à PBF Energy PBF.N , a explosé vendredi, provoquant un incendie, ont déclaré deux personnes proches des opérations de l'usine. Aucun blessé n'a été signalé à la suite de l'explosion dureformeur d'une capacité de 17.500 barils par jour , ont indiqué ces sources.

Une vidéo de l'explosion publiée sur les réseaux sociaux montre que celle-ci a pris naissance au sommet du reformeur. Une immense colonne de flammes et de fumée noire s'est alors rapidement élevée, le panache de fumée s'élevant haut dans les airs au-dessus de la raffinerie.

L'explosion s'est produite à 12h51 CDT (17h51 GMT) et le personnel de la raffinerie a commencé à lutter contre l'incendie qui s'en est suivi, selon un message publié par la raffinerie de Chalmette.

"La surveillance des abords du site confirme qu'il n'y a pas d'impact hors site", selon le message de la raffinerie. "Toutes les personnes travaillant dans la zone sont en sécurité et ont été localisées."

Le gouvernement de la paroisse de Saint-Bernard a publié un avis indiquant que l'incendie sur le reformeur avait été maîtrisé vers 14h30 CDT (19h30 GMT).

Les reformeurs transforment les sous-produits du raffinage en composants augmentant l'indice d'octane, qui sont ajoutés à l'essence brute pour produire des mélanges de carburant de qualité supérieure et intermédiaire.

Selon ces sources, le réchauffeur était situé au sommet du reformeur.