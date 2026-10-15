Selon certaines sources, UBS étudierait différentes options à l'étranger au cas où la réglementation suisse s'avérerait insupportable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* UBS juge excessives les règles proposées en matière de fonds propres

* Selon certaines sources, les scénarios à l'étude impliqueraient un déménagement ou une fusion

* UBS a répété à plusieurs reprises qu'elle souhaitait rester suisse

par Oliver Hirt

UBS USBG.S étudie actuellement différents scénarios, notamment le transfert de son siège social ou une fusion avec une autre banque, au cas où la Suisse adopterait de nouvelles règles bancaires qu'elle jugerait excessivement strictes, selon trois personnes proches du dossier.

La Suisse élabore actuellement une nouvelle réglementation bancaire en réponse à l’effondrement du Crédit Suisse en 2023, et une commission de la Chambre basse commencera, dans le courant du mois, à débattre des règles adoptées en septembre par la Chambre haute , qu’UBS a laissées entendre être intolérables.

Un groupe au sein de la banque examine actuellement les différentes options, parmi lesquelles figure l’établissement d’une liste de petites banques américaines qu’UBS pourrait éventuellement racheter, ainsi que la perspective d’un rachat de la banque elle-même, selon ces sources.

Aucune discussion n’est actuellement en cours, ont précisé ces sources.

UBS, qui suit de près l’évolution de la situation au Parlement, a déclaré: "Nous ne commentons pas les spéculations ni les opinions exprimées sur ces questions."

Plus tôt cette année, UBS a obtenu une licence bancaire américaine et souhaite vivement développer ses activités aux États-Unis. Mais les règles élaborées par le gouvernement suisse visent en partie à réduire le risque auquel les contribuables pourraient être exposés si la banque subissait des pertes aux États-Unis.

Des personnes proches de la banque affirment que la banque d’investissement américaine Morgan Stanley MS.N serait, en théorie, le partenaire idéal pour UBS. La banque suisse a déclaré à plusieurs reprises qu’elle n’envisageait pas de déménager et qu’elle accordait une grande importance à son ancrage en Suisse.

Il existe des liens notables entre les directions des deux banques, le président d’UBS, Colm Kelleher, ayant passé de nombreuses années chez Morgan Stanley, où il a fini par occuper l’un des postes les plus élevés.

M. Kelleher a déclaré le mois dernier qu’UBS pourrait devoir considérer son avenir en Suisse si les nouvelles réglementations s’avéraient trop strictes.

Dans le cadre de sa réforme, le gouvernement suisse souhaite qu’UBS couvre ses filiales étrangères à hauteur de 100 % de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), ce qui pourrait immobiliser plus de 20 milliards de dollars. UBS considère cette exigence comme excessive et préjudiciable à sa compétitivité internationale.

Le mois dernier, la Chambre haute a ramené cette exigence à 90 % de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), mais UBS considère également ce niveau comme excessivement élevé.

À l’heure actuelle, la banque doit capitaliser ses filiales étrangères à hauteur de 60 %, mais cette exigence peut être partiellement satisfaite avec des fonds propres moins coûteux.

Depuis l’année dernière, des rumeurs circulent sur la possibilité qu’UBS délocalise son siège à l’étranger pour échapper à une réglementation plus stricte, et des sources proches de la banque affirment qu’elle a le devoir, vis-à-vis de ses actionnaires, d’envisager toutes les options.

La ministre suisse des Finances, Karin Keller-Sutter, qui a mené la campagne en faveur de l’introduction de règles bancaires plus strictes, a déclaré le mois dernier qu’elle estimait peu probable qu’UBS quitte son pays d’origine, arguant que cela serait coûteux et juridiquement complexe.