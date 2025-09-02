 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 651,15
-0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon certaines sources, Trump s'apprête à transférer le siège du commandement spatial de l'Alabama au Colorado
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

L'administration Trump prévoit d'annoncer dès mardi le transfert du siège du Commandement spatial américain de Colorado Springs, au Colorado, à Huntsville, en Alabama, selon un responsable américain et une personne familière avec les délibérations.

Cette décision annulerait une décision prise sous l'administration du président Joe Biden, qui avait choisi Colorado Springs comme siège permanent du nouveau commandement de combat de l'armée en 2023.

Ce transfert pourrait susciter la controverse, les critiques estimant que ce changement semble destiné à favoriser l'Alabama, un État traditionnellement républicain, au détriment du Colorado, qui a de plus en plus voté pour les démocrates lors des dernières élections. Le commandement spatial opère actuellement à partir de la base spatiale de Peterson, à Colorado Springs, sur une base intérimaire.

Huntsville, qui abrite le Marshall Space Flight Center de la NASA et qui est une plaque tournante pour les entreprises de défense telles que L3Harris LHX.N et Lockheed Martin LMT.N , fait depuis longtemps pression pour obtenir le siège du Space Command.

Valeurs associées

L3HARRIS TECH
277,000 USD NYSE -0,05%
LOCKHEED MARTIN
451,920 USD NYSE -0,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank