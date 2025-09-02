Selon certaines sources, Trump s'apprête à transférer le siège du commandement spatial de l'Alabama au Colorado

par Mike Stone

L'administration Trump prévoit d'annoncer dès mardi le transfert du siège du Commandement spatial américain de Colorado Springs, au Colorado, à Huntsville, en Alabama, selon un responsable américain et une personne familière avec les délibérations.

Cette décision annulerait une décision prise sous l'administration du président Joe Biden, qui avait choisi Colorado Springs comme siège permanent du nouveau commandement de combat de l'armée en 2023.

Ce transfert pourrait susciter la controverse, les critiques estimant que ce changement semble destiné à favoriser l'Alabama, un État traditionnellement républicain, au détriment du Colorado, qui a de plus en plus voté pour les démocrates lors des dernières élections. Le commandement spatial opère actuellement à partir de la base spatiale de Peterson, à Colorado Springs, sur une base intérimaire.

Huntsville, qui abrite le Marshall Space Flight Center de la NASA et qui est une plaque tournante pour les entreprises de défense telles que L3Harris LHX.N et Lockheed Martin LMT.N , fait depuis longtemps pression pour obtenir le siège du Space Command.