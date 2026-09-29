Selon certaines sources, Tiger Global et Dragoneer seraient en pourparlers pour investir dans la nouvelle levée de fonds de 1 milliard de dollars de Kalshi

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* Selon certaines sources, cette levée de fonds pourrait valoriser Kalshi à environ 40 milliards de dollars

* Sequoia Capital et Wellington seraient en pourparlers pour éventuellement mener ce nouveau tour de table, selon certaines sources

* Ce nouvel apport de fonds devrait être finalisé dans les semaines à venir, selon certaines sources

par Anirban Sen

Kalshi serait en pourparlers avancés pour lever environ 1 milliard de dollars auprès d'investisseurs existants et nouveaux, notamment Tiger Global Management et Dragoneer Investment Group, selon des sources proches du dossier, alors que la plateforme d'échange de marchés prédictifs cherche à consolider son avance sur son rival de toujours, Polymarket.

Cette nouvelle levée de fonds devrait être finalisée dans les semaines à venir et valorisera Kalshi à environ 40 milliards de dollars, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat car les discussions sont confidentielles. Elle fait suite à une levée de fonds de 1 milliard de dollars réalisée en mai , qui avait valorisé l’entreprise à 22 milliards de dollars.

Sequoia Capital, qui fait déjà partie des investisseurs, serait en pourparlers pour mener ce nouveau tour de table aux côtés de Wellington Management, ont indiqué ces sources. Le site The Information avait fait état des discussions entre Sequoia et Wellington en août. Alfred Lin, l’un des co-dirigeants de Sequoia, siège actuellement au conseil d’administration de Kalshi, composé de cinq membres. Les détails concernant la participation de Tiger Global et de Dragoneer, ainsi que le montant de cette nouvelle levée de fonds, n’avaient pas encore été rendus publics.

Les représentants de Kalshi et de Tiger Global ont refusé de commenter. Sequoia, Wellington et Dragoneer n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Ces négociations de financement interviennent alors que Kalshi, basée à New York, cherche à mener une offensive ambitieuse pour élargir sa plateforme au-delà de ses racines dans les marchés de prédiction – qui couvraient les paris sportifs et les résultats électoraux – et devenir une plateforme de transactions tout-en-un pour un large éventail de classes d’actifs, commençant ainsi à concurrencer les poids lourds traditionnels des marchés boursiers, tels que CME Group CME.O et Intercontinental Exchange ICE.N , la société mère de la Bourse de New York.

Au cours de l’année écoulée, Kalshi a également dépassé son concurrent le plus proche, Polymarket, et conquis des parts de marché aux dépens de son rival new-yorkais, selon les données de Dune Analytics, ce dernier ayant été confronté à des difficultés liées au lancement de sa plateforme américaine et à une enquête de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Polymarket, qui compte Intercontinental Exchange parmi ses principaux bailleurs de fonds, mène actuellement des négociations parallèles en vue de lever 1 milliard de dollars de capitaux frais, selon des sources proches du dossier. Bloomberg avait déjà fait état des discussions de financement de Polymarket.

Kalshi a été fondée en 2018 par Tarek Mansour et Luana Lopes Lara, deux anciens étudiants du Massachusetts Institute of Technology. La société, réglementée par la CFTC, a vu le jour dans le cadre d’un programme d’accélération de start-ups géré par Y Combinator, l’un des principaux investisseurs de la Silicon Valley dans les entreprises en phase de démarrage.

Kalshi a récemment entamé des discussions préliminaires concernant une éventuelle introduction en bourse dans les années à venir, selon ces sources et une récente interview accordée par Tarek Mansour à CNBC .

Tiger Global, dirigé par Chase Coleman, jouit d’une longue expérience dans le domaine du capital-risque et a été l’un des pionniers du modèle d’investissement "crossover", ayant soutenu plusieurs entreprises de premier plan au cours des deux dernières décennies, notamment OpenAI, ByteDance, Revolut et Flipkart.

Plus récemment, la société a levé un fonds de capital-risque de 2,2 milliards de dollars, le fonds Private Investment Partners 16, et est en train de lever son fonds PIP 17, dans le cadre d’une stratégie visant à intensifier ses investissements en capital-risque après un ralentissement à l’échelle du secteur survenu au cours d’une période de deux ans à partir de 2022. Tiger Global gère actuellement environ 60 milliards de dollars d’actifs.

Basée à San Francisco, en Californie, Dragoneer est une société d’investissement de premier plan spécialisée dans les technologies, qui a soutenu ces dernières années des entreprises telles qu’OpenAI et SpaceX.

Alors que les marchés de prédiction deviennent rapidement des plateformes alternatives permettant aux traders de parier sur de grands noms américains tels que Nvidia NVDA.O et Apple

AAPL.O , ils commencent également à susciter des inquiétudes concernant la protection des investisseurs et la surveillance des marchés, comme l’a rapporté Reuters au début du mois de septembre. Plusieurs législateurs, dont le sénateur américain Adam Schiff, un démocrate californien, ont récemment fait part de leurs inquiétudes face à la croissance fulgurante des marchés de prédiction.