Selon certaines sources, Tencent chercherait à lever 4 milliards de dollars via l'émission d'obligations en dollars américains et d'obligations en yuan offshore

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* Première émission obligataire en dollars depuis avril 2021

* L'émission en yuan offshore fait suite à la vente de dim sum de 2025

* S&P cite de faibles ratios d'endettement et une situation de trésorerie nette positive

(Réécriture et mise à jour avec le montant de la vente) par Scott Murdoch et Yantoultra Ngui

La société chinoise Tencent Holdings 0700.HK vise à lever 4 milliards de dollars via une vente imminente d'une obligation en dollars américains et d'une obligation en yuan offshore, ont déclaré lundi deux sources directement informées de ces projets.

Le géant de l'Internet et des jeux vidéo a fait son retour sur les marchés obligataires mondiaux l'année dernière, levant 9 milliards de yuans (1,3 milliard de dollars) grâce à une émission d'obligations en yuan offshore en septembre, sa première opération obligataire en quatre ans. Sa dernière émission d'obligations en dollars était une émission de 4,15 milliards de dollars en avril 2021.

Les ventes pourraient débuter mardi, selon les term sheets, sans indication de la valeur potentielle de l'opération.

Les appels aux investisseurs internationaux ont commencé lundi, ont déclaré les sources, qui n'étaient pas autorisées à s'exprimer auprès des médias et ont refusé d'être identifiées.

Tencent a déclaré dans un communiqué qu'elle émettrait des obligations dans le cadre de son programme mondial d'obligations à moyen terme de 30 milliards de dollars et que le produit serait utilisé à des fins générales de l'entreprise. Elle a refusé de commenter les détails de l'offre.

Pour l'obligation en dollars, Tencent envisage de vendre des obligations à 10 et 20 ans, tandis que l'obligation en yuan offshore devrait être proposée en obligations à 10 et 30 ans, selon les term sheets. Le yuan offshore désigne le yuan négocié en dehors de la Chine continentale.

Les obligations devraient être notées A1 par Moody's, A+ par S&P et A par Fitch.

JPMorgan JPM.N , HSBC HSBA.L et Morgan Stanley MS.N sont les coordinateurs mondiaux conjoints pour les obligations en dollars proposées, tandis que la Banque de Chine, CITIC Securities, HSBC, ICBC Asia et JPMorgan sont les coordinateurs mondiaux conjoints pour les obligations en yuan offshore.

S&P Global Ratings a déclaré dans un communiqué que Tencent affichait de faibles ratios d'endettement et prévoyait de maintenir une position de trésorerie nette au cours des deux prochaines années.

($1 = 6,7841 yuans chinois)