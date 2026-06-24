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Selon certaines sources, Telecom Italia a porté plainte contre FiberCop, société soutenue par KKR, au sujet des tarifs d'accès au réseau
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Telecom Italia (TIM) TLIT.MI a saisi un tribunal de Milan pour contester les nouveaux tarifs de réseau fixés par FiberCop, société soutenue par KKR, à laquelle TIM a cédé son réseau de télécommunications en 2024, ont indiqué deux sources.

TIM n'a pas souhaité faire de commentaire. FiberCop n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

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