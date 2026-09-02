Selon certaines sources, Susquehanna vise une expansion à Hong Kong pour tirer parti de l'essor des ETF en Chine

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* Selon certaines sources, Susquehanna pourrait louer trois étages du Cheung Kong Center II, représentant une superficie de plus de 50 000 pieds carrés

* La société a publié plus de 20 offres d’emploi à Hong Kong au cours de la semaine dernière

* Cette expansion s'inscrit dans le cadre d'une offensive plus large menée par les sociétés de négoce internationales qui utilisent Hong Kong pour opérer sur les marchés chinois

(Ajout de détails sur les offres d'emploi, de commentaires de sources et de contexte sur le marché chinois des ETF)

par Summer Zhen et Clare Jim

Susquehanna International Group prévoit de tripler sa surface de bureaux à Hong Kong afin de soutenir une importante campagne de recrutement, ont indiqué quatre sources, alors que la société de négoce américaine étend ses activités en Asie et cherche à accéder plus largement au marché chinois des fonds négociés en bourse (ETF).

Le groupe basé à Philadelphie recherche activement de nouveaux locaux dans ce centre financier asiatique depuis quelques semaines, ont indiqué ces quatre sources proches du dossier, qui ont toutefois souhaité garder l'anonymat car ces projets sont confidentiels.

Susquehanna n’a pas souhaité faire de commentaires.

L’une des options envisagées consisterait à louer trois étages couvrant plus de 50 000 pieds carrés au Cheung Kong Center II, une tour de bureaux récemment rénovée située dans le quartier de Central, ont indiqué trois de ces sources, précisant toutefois qu’aucun projet de déménagement n’avait encore été confirmé.

Ce teneur de marché systématique et société de négoce d’envergure mondiale occupe actuellement moins de 20 000 pieds carrés dans l’immeuble commercial AIA Central, situé dans le principal quartier d’affaires de la ville.

L’extension de ses locaux viendra soutenir les ambitieux projets de recrutement de Susquehanna dans la ville, ont indiqué deux de ces sources.

Une cinquième source distincte, bien informée sur le sujet, a déclaré que la société se concentrait sur les opportunités offertes par le marché chinois en pleine croissance des ETF et d’autres actifs afin de mieux soutenir ses activités mondiales.

Susquehanna deviendra ainsi la dernière en date des sociétés de négoce mondiales à accélérer sa croissance sur les principaux marchés asiatiques et à tirer parti de Hong Kong comme porte d’entrée pour négocier sur les marchés chinois.

Ses concurrents, Jane Street et IMC Group, se sont emparés d’espaces de bureaux à Hong Kong au cours de l’année écoulée, renforçant ainsi les perspectives de reprise du marché immobilier de bureaux haut de gamme de la ville après près de sept années consécutives de déclin.

OFFRES D’EMPLOI À HONG KONG

Susquehanna a publié plus de 20 offres d’emploi à temps plein et de stages à Hong Kong rien que la semaine dernière, couvrant des postes allant de développeur quant, ingénieur et analyste de recherche à responsable de la conformité et recruteur, selon LinkedIn et le portail d’emploi eFinancialCareers.

Avec son siège asiatique situé à Sydney, Susquehanna emploie actuellement environ 70 personnes à Hong Kong, comme l’indique son site web. Ses autres bureaux régionaux se trouvent en Chine continentale, à Mumbai, à Singapour et à Tokyo.

Comptant parmi les premiers et les plus importants investisseurs de ByteDance, la plus grande “licorne” chinoise, Susquehanna exerce ses activités à l’échelle mondiale dans des domaines allant du trading quantitatif et des ventes institutionnelles au capital-investissement et aux marchés prédictifs.

Le projet d’expansion de Susquehanna à Hong Kong intervient également alors que la Chine examine la possibilité de permettre aux sociétés de négoce occidentales d’agir en tant que teneurs de marché sur son marché des ETF en pleine croissance, a rapporté Reuters l’année dernière, citant des sources.

Les données de la Bourse de Shanghai montrent que la Chine s’est imposée l’année dernière comme le plus grand marché d’ETF d’Asie, avec des actifs dépassant les 6 000 milliards de yuans (soit 892,5 milliards de dollars). Le nombre de produits ETF cotés sur le marché onshore s’élevait à 1 381 l’année dernière, soit une hausse de 36 % par rapport à 2024.

Au cours des dernières années, la Chine a autorisé le négoce de divers types d’ETF, notamment thématiques et à revenu fixe, permettant ainsi aux teneurs de marché mondiaux d’accéder à un éventail plus large d’instruments d’investissement, a déclaré l’une des sources.

Les teneurs de marché des ETF jouent le rôle de fournisseurs de liquidité, en proposant en continu des cours acheteur et vendeur pour les parts d’ETF. Cela permet aux investisseurs de négocier ces produits efficacement et à moindre coût, tandis que les teneurs de marché tirent profit de l’écart de cours.

(1 dollar = 6,7228 yuans renminbi)