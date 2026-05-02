Selon certaines sources, Spirit Airlines s'apprêterait à suspendre ses activités du jour au lendemain

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* Selon certaines sources, Spirit devrait interrompre ses opérations vers 07h00 GMT

* La Maison Blanche avait proposé un financement de 500 millions de dollars pour 90 % du capital

* La réunion du conseil d'administration s'est terminée sans accord sur le sauvetage de la société, selon une source

* La flambée des prix du kérosène pendant la guerre en Iran a fait capoter le plan de sortie de faillite de Spirit

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(Reformulation du titre et du paragraphe 1 concernant les plans de fermeture, ajout de détails au paragraphe 2, de contexte aux paragraphes 3, 6 et 7, de commentaires du secrétaire aux Transports au paragraphe 5, de commentaires des créanciers au paragraphe 6, et d'une liste à puces) par Sabrina Valle, David Shepardson, Rajesh Kumar Singh et Doyinsola Oladipo

La compagnie aérienne low-cost en faillite Spirit Airlines FLYYQ.PK s'apprête à cesser ses activités vers 3h (07h00 GMT) samedi, ont déclaré vendredi soir à Reuters deux personnes proches des discussions.

Une réunion du conseil d'administration de Spirit s'est terminée sans qu'un accord ait été trouvé pour sauver la compagnie, a déclaré l'une de ces personnes.

La faillite de Spirit entraînera la perte de milliers d'emplois et marque la première faillite d'une compagnie aérienne due en partie au doublement des prix du kérosène au cours de la guerre en Iran qui dure depuis deux mois. C'est un coup dur pour le président Donald Trump, qui avait proposé 500 millions de dollars pour sauver Spirit malgré l'opposition de certains de ses plus proches conseillers et de nombreux républicains au Congrès.

« Qui achèterait cela? »

Aucune compagnie aérienne américaine de la taille de Spirit – qui représentait à un moment donné 5 % des vols aux États-Unis – n’a fait faillite depuis deux décennies. Spirit a contribué à maintenir des tarifs bas sur les marchés où elle était en concurrence avec les grandes compagnies aériennes.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré à Reuters qu’il avait tenté de convaincre de nombreuses compagnies aériennes de racheter Spirit, mais qu’il n’avait trouvé aucun repreneur. « Qui achèterait cela? », a demandé Duffy. « Si personne d’autre ne veut l’acheter, pourquoi le ferions-nous? »

La compagnie va procéder à une liquidation ordonnée, en suspendant ses vols du jour au lendemain, en repositionnant ses avions pour leur retour et en renvoyant ses équipages chez eux, a déclaré l’une des sources.

« L'administration Trump a déployé des efforts extraordinaires pour tenter de sauver Spirit, mais on ne peut pas redonner vie à un cadavre. Dans ces conditions, la compagnie devrait clarifier ses intentions dans l'intérêt de ses clients et de ses employés », a déclaré un créancier proche du dossier.

Un porte-parole de la compagnie a refusé de commenter les discussions en cours.

Le président Donald Trump a déclaré vendredi que la Maison Blanche avait soumis à Spirit et à ses créanciers une proposition finale visant à sauver la compagnie aérienne en faillite.

La Maison Blanche avait contacté d'autres compagnies aériennes pour discuter de la manière d'accueillir les personnes en possession de billets Spirit. United Airlines, American Airlines, Frontier Airlines et JetBlue ont déclaré vendredi qu'elles se préparaient à venir en aide aux clients de Spirit.

ÉCHEC DU PLAN DE FINANCEMENT EN ÉCHANGE DE PARTICIPATIONS

La présidente de l'Association of Flight Attendants, Sara Nelson, a déclaré que le sort de Spirit était entre les mains de Trump et qu'une fermeture pourrait coûter près de 20 000 emplois. « Si vous êtes aux commandes, Monsieur le Président, alors faites en sorte que cela se réalise maintenant », a-t-elle déclaré sur X.

Trump a déclaré le mois dernier que son administration cherchait à racheter la compagnie aérienne en difficulté au « juste prix ».

Selon certaines sources, l'administration aurait proposé un financement de 500 millions de dollars en échange de bons de souscription équivalant à 90 % du capital de Spirit.

Il y avait eu des désaccords au sein de l'administration Trump sur l'opportunité et les modalités du financement du plan de sauvetage, selon l'article du Journal, qui cite des personnes proches du dossier.

Tous les détenteurs d'obligations de Spirit n'étaient pas d'accord avec cet accord.

L'action de Spirit, cotée hors cote et très volatile, a clôturé en baisse de 25 % vendredi. Les actions de sa concurrente Frontier Airlines ULCC.O ont progressé de 10 %, tandis que celles de JetBlue Airways JBLU.O ont gagné 4 %.

Spirit avait conclu un accord avec ses prêteurs qui lui aurait permis de sortir de sa deuxième faillite à la fin du printemps ou au début de l'été. Mais ces plans ont déraillé après que la guerre a provoqué une flambée des prix du kérosène, bouleversant les projections de coûts de Spirit et compliquant sa sortie de faillite.

La compagnie aérienne avait fondé son plan de redressement sur des coûts de kérosène s'élevant en moyenne à environ 2,24 dollars le gallon en 2026 et 2,14 dollars en 2027, selon des informations publiées en mars. Fin avril, les prix avaient grimpé à environ 4,51 dollars le gallon, soit le double du niveau prévu dans ses projections.