Selon certaines sources, Paramount devrait facilement obtenir l'aval de l'UE pour l'accord avec Warner Bros

La part de marché de Paramount est inférieure à 20 % en Europe, les obstacles sont moins nombreux

Paramount est ouvert à la cession de chaînes mineures si nécessaire

Approbations réglementaires nécessaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'UE

(Ajout du commentaire de la Commission européenne au paragraphe 5) par Foo Yun Chee

Paramount Skydance PSKY.O devrait facilement obtenir l'approbation des autorités de la concurrence de l'Union européenne pour acheter Warner Bros Discovery WBD.O tandis que les désinvestissements, s'ils sont nécessaires pour répondre aux préoccupations réglementaires, seront probablement mineurs, ont déclaré vendredi deux personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Contrairement à l'offre avortée de Netflix NFLX.O , l'offre de Paramount se heurte à moins d'obstacles réglementaires, car une combinaison de Paramount et Warner Bros détient une part de marché inférieure à 20 % sur tous les marchés d'Europe, ont déclaré ces personnes. Ces personnes ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

Les autorités de la concurrence de la Commission européenne adoptent généralement une ligne dure lorsque la part de marché est égale ou supérieure à 30 %. Paramount n'a pas encore demandé officiellement l'autorisation de l'UE, mais fournit des informations sur ses activités.

L'opération devrait également être approuvée au titre du règlement de l'UE sur les subventions étrangères, car le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, la L'imad Holding Company d'Abou Dhabi et l'Autorité d'investissement du Qatar financent également l'offre. Le règlement sur les subventions étrangères vise les aides d'État étrangères déloyales.

Paramount s'est refusé à tout commentaire. La Commission a déclaré que l'opération n'avait pas été officiellement notifiée à l'organisme de surveillance et s'est refusée à tout autre commentaire.

PARAMOUNT OUVERT À LA CESSION DE CHAÎNES MINEURES

Tout en espérant obtenir l'approbation inconditionnelle de l'UE, Paramount est disposée à céder des chaînes mineures, telles que ses marques pour enfants, si nécessaire, ont déclaré les personnes interrogées. Les activités qui se chevauchent comprennent la combinaison de deux studios et de plusieurs chaînes de télévision.

Paramount possède Nickelodeon, tandis que Warner Bros possède Cartoon Network.

Paramount demandera probablement l'approbation formelle de l'UE dans les mois à venir, ont déclaré les personnes interrogées, ce qui déclenchera alors un examen préliminaire de 25 jours ouvrables, qui peut être prolongé de 10 jours ouvrables si des mesures correctives sont proposées à l'issue de ces 25 jours. La Californie pourrait être le plus grand obstacle à l'accord. Les approbations réglementaires des États-Unis et du Royaume-Uni sont également des conditions essentielles de l'accord.

Paramount mène une offensive de charme en Europe depuis janvier, le directeur général David Ellison ayant rencontré le président français Emmanuel Macron ce mois-là, tandis que le directeur juridique Makan Delrahim a rencontré le haut fonctionnaire de la Commission européenne chargé des fusions, Guillaume Loriot, la même semaine, ont déclaré les personnes.

M. Delrahim connaît bien M. Loriot pour avoir été procureur général adjoint à la division de la concurrence du ministère américain de la Justice.

Andreas Schwab, membre du Parlement européen, qui a critiqué l'offre de Netflix et mené les négociations sur plusieurs textes législatifs dans le domaine de la technologie ces dernières années, et qui a également rencontré M. Delrahim le mois dernier, a déclaré qu'une offre de Paramount posait moins de problèmes.

"Je pense que Paramount est quelque chose que nous pourrions accepter. Il s'agit d'une concentration dans la production de films. Il n'y a pas de risque qu'un champion numérique prenne le contrôle du marché du streaming vidéo", a-t-il déclaré.