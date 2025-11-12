Selon certaines sources, Lukoil cherche à obtenir une prolongation du délai de grâce accordé par le Trésor américain pour l'application des sanctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anna Hirtenstein, Shariq Khan et Dmitry Zhdannikov

La major énergétique russe Lukoil LKOH.MM a demandé une prolongation du délai fixé par le Trésor américain pour interdire les transactions avec la société russe après le 21 novembre, ont déclaré trois sources au fait du dossier.

Le mois dernier, l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain (OFAC) a annoncé de nouvelles sanctions visant Lukoil et Rosneft, accentuant ainsi la pression sur le président russe Vladimir Poutine pour qu'il mette fin à la guerre menée par Moscou en Ukraine.

L'OFAC a également délivré une licence générale qui donne aux entreprises jusqu'au 21 novembre pour conclure leurs transactions commerciales avec Lukoil, y compris toute acquisition d'actifs internationaux de la compagnie pétrolière basée à Moscou.

Lukoil demande une prolongation car elle a besoin de plus de temps pour conclure les engagements existants et étudier les offres pour son réseau mondial tentaculaire d'actifs de production, de raffinage et de commerce de pétrole et de gaz, ont déclaré les sources.

Lukoil et l'OFAC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Lukoil, qui représente environ 2 % de la production mondiale de pétrole, a confirmé le 27 octobre qu'elle cherchait des acheteurs pour ses actifs internationaux et qu'elle pourrait demander une extension de la licence de l'OFAC si nécessaire. La société russe avait accepté de vendre ses actifs internationaux au négociant suisse en matières premières Gunvor, mais cet accord a échoué au début du mois après que le Trésor américain a fait part de l'opposition de Washington . Depuis lors, les opérations internationales de Lukoil ont été confrontées à des perturbations croissantes , ce qui a contraint la société à déclarer la force majeure sur le champ pétrolier irakien de West Qurna 2, son plus grand actif international.