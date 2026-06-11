Selon certaines sources, les investisseurs cibles auraient rejeté la proposition visant à nommer un président indépendant au conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nicholas P. Brown et Juveria Tabassum

Les actionnaires d' TGT.N , la chaîne de magasins Target, ont rejeté mercredi une proposition d'investisseurs visant à séparer les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, selon deux sources directement informées du vote.

Ce résultat permet à l'ancien directeur général Brian Cornell de conserver son poste de président exécutif malgré la pression croissante des investisseurs en faveur d'une plus grande indépendance.

Une proposition d'actionnaires demandant la publication de rapports sur les pesticides présents dans les produits de marque propre et des efforts pour réduire les émissions de microfibres de ses produits n'a pas non plus été adoptée lors de l'assemblée générale annuelle de Target, ont indiqué ces personnes.

Bien que les résultats préliminaires du vote n'aient pas encore été révélés, tous les candidats au conseil d'administration ont été élus, ont-elles ajouté.

Target a refusé de commenter.

Target a eu du mal à suivre le rythme de ses concurrents tels que Walmart et Costco COST.O , les consommateurs, lassés par l'inflation, se tournant vers des prix plus bas, ce qui pèse sur les ventes et les marges de l'entreprise.

Le distributeur a perdu environ la moitié de sa valeur boursière depuis 2021, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa stratégie et à sa mise en œuvre.

Les résultats récents d’ ont montré des signes de reprise, mais Target a averti qu’un environnement macroéconomique difficile pourrait continuer à peser sur la demande.

Les inquiétudes concernant la gouvernance se sont intensifiées après que Target a fait passer son directeur général de longue date, Brian Cornell, au poste de président exécutif, une fonction qui lui confère une supervision opérationnelle sur son successeur, Michael Fiddelke.

Sous la direction de Cornell, Target a connu des difficultés liées à des erreurs de merchandising et à des décisions telles que l'abandon des initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) (DEI) , qui ont nui aux ventes et à la fidélité des clients.

M. Fiddelke, qui a pris ses fonctions en février , investit 2 milliards de dollars cette année pour garantir un approvisionnement suffisant en marchandises et affiner sa politique de prix afin de mieux rivaliser avec les remises agressives pratiquées par Walmart, Amazon et les chaînes de magasins à prix réduits.