Selon certaines sources, les États-Unis et le Japon pourraient s'associer à Japan Display pour la construction d'une nouvelle usine aux États-Unis dans le cadre d'un programme d'investissement
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 04:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Makiko Yamazaki et Tamiyuki Kihara

Tokyo et Washington envisagent de construire une usine d'écrans aux Etats-Unis en partenariat avec Japan Display 6740.T dans le cadre du programme d'investissement de 550 milliards de dollars prévu par le Japon, ont déclaré lundi deux sources au fait du dossier.

Ce projet vise à renforcer la production américaine d'écrans, alors que Washington s'inquiète de la dépendance de la Chine pour les technologies d'affichage utilisées dans les systèmes militaires et que la concurrence féroce sur les prix a évincé la plupart des fabricants japonais du marché.

Japan Display n'a pas souhaité faire de commentaires. Ses actions ont bondi de 80 % lundi, valorisant la société longtemps déficitaire à 190 milliards de yens (1,2 milliard de dollars).

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Nikkei Asia, qui a déclaré que le projet devrait valoir environ 13 milliards de dollars.

Le projet d'écran fait partie de plusieurs accords en cours de discussion entre les États-Unis et le Japon, a déclaré l'une des sources, qui a refusé d'être identifiée.

Reuters a rapporté que les deux parties travaillent à inclure un projet d'énergie nucléaire impliquant Westinghouse dans une deuxième série d'accords qui font partie des engagements d'investissement que Tokyo a pris dans son accord tarifaire avec les États-Unis.

Japan Display, née en 2012 de la fusion, soutenue par le gouvernement, des unités d'affichage de Sony Group 6758.T , Toshiba et Hitachi 6501.T , était autrefois l'un des principaux fournisseurs mondiaux de panneaux d'affichage à cristaux liquides (LCD) et le principal fournisseur d'écrans pour les iPhones d'Apple AAPL.O .

Mais le passage d'Apple aux écrans organiques électroluminescents (OLED), combiné à la concurrence des prix des acteurs chinois, a laissé Japan Display aux prises avec des pertes depuis plus d'une décennie.

L'entreprise consolide ses usines nationales pour concentrer ses ressources sur les écrans automobiles et met fin à la production de panneaux OLED pour l'Apple Watch.

Le gouvernement japonais a investi plus de 460 milliards de yens dans Japan Display, mais s'est retiré l'année dernière, perdant environ un tiers de son investissement.

Le cabinet d'études Counterpoint prévoit que la Chine continuera à dominer la capacité mondiale d'affichage, sa part passant de 68 % en 2023 à 75 % en 2028.

(1 $ = 158,6500 yens)

