Selon certaines sources, les banques américaines bloqueraient l'accès des agents d'IA tiers aux comptes de leurs clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture générale du texte, ajout de commentaires)

Les grandes banques américaines bloquent des agents d’IA tiers d’intervenir sur les comptes de leurs clients et d’effectuer des transactions, ont déclaré deux personnes proches du dossier, à la suite d’un rapport indiquant que des agents d’IA accédaient à des comptes bancaires et effectuaient des opérations indépendamment des instructions des utilisateurs.

Le secteur bancaire s’inquiète de plus en plus du fait que des agents IA sophistiqués puissent nuire au système bancaire et aux institutions chargées de gérer le patrimoine des particuliers.

Un article publié jeudi par Axios indiquait que certains agents IA avaient tenté d'effectuer des opérations qui semblaient indépendantes des instructions des utilisateurs, citant des sources proches du dossier.

Dans certains cas, des clients ont communiqué leur identifiant et leur mot de passe à ces agents; les banques ont alors généralement signalé et bloqué ces transactions, a expliqué une source du secteur bancaire. Toutefois, ces transactions ne peuvent être considérées comme non autorisées si les identifiants ont été communiqués par le client lui-même.

Morgan Stanley MS.N a bloqué l’accès à ses plateformes aux agents tiers, mais n’a constaté aucun cas d’agents IA non autorisés ou malveillants, selon une source proche du dossier.

Au début du mois, des dirigeants bancaires de haut niveau ont discuté des risques liés aux agents IA agissant pour le compte des clients, certains d’entre eux avertissant que cette technologie entraînait des risques importants tant pour les clients que pour les banques.

Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , a déclaré au début du mois que la plus grande banque américaine développait des outils pour gérer le risque lié aux agents IA effectuant des tâches de leur propre chef.

"Nous n'allons pas autoriser n'importe quel agent externe à entrer dans l'entreprise, car cela représente un risque trop important pour les clients et pour JPMorgan",a -t-ildéclaré à l'époque.

Richard Wurster, directeur général de Charles Schwab

SCHW.N , a également indiqué au début du mois que la société de courtage bloquait les agents non autorisés.

"Je reçois chaque jour un rapport indiquant le nombre de fois où nous avons dû bloquer l’un de ces différents agents, et ce nombre est faible car je pense que les gens ne s’en servent pas de cette manière dans leur vie financière. Nous les bloquons parce que nous voulons garder le contrôle sur l’authentification et l’expérience utilisateur", a expliqué M. Wurster.