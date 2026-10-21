Selon certaines sources, les actionnaires espagnols d'Applus+ envisageraient la vente de la division chargée du contrôle technique des véhicules

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par Amy-Jo Crowley et Elvira Pollina

Les actionnaires privés de la société espagnole de tests, d’inspection et de certification Applus+ étudient actuellement différentes options concernant son unité de contrôle technique des véhicules, notamment une vente potentielle qui pourrait valoriser l’activité à environ 1 milliard d’euros (1,1 milliard de dollars), ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier.

Une telle cession marquerait la première monétisation réalisée par TDR Capital et I Squared Capital depuis qu’elles ont privatisé Applus+ dans le cadre d’une opération de 2,6 milliards d’euros en 2024. Les sociétés de rachat se tournent de plus en plus vers des scissions d’activités et des sorties partielles, dans un contexte de marché morose pour les ventes d’actifs de grande envergure.

* TDR et I Squared travaillent avec RBC Capital Markets et Morgan Stanley sur ce dossier, ont précisé ces sources.

* L'unité d'inspection des véhicules gère des programmes pour le compte des pouvoirs publics et des autorités de régulation dans 13 pays et pourrait être évaluée à environ 1 milliard d'euros, ont-elles précisé

* Les discussions en sont à un stade précoce et les actionnaires pourraient lancer un appel d’offres officiel dans les mois à venir, ont indiqué ces sources.

* Les porte-parole de TDR, d’I Squared et de Morgan Stanley ont refusé de commenter. Applus+ et RBC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires

* Basée à Madrid, Applus+ a enregistré un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros en 2025, en hausse de 5,9% par rapport à l’année précédente

* La société fournit des services d'essais, d'inspection et de certification aux secteurs de l'énergie, de l'électricité, de l'industrie, de l'automobile et de l'aérospatiale. Elle est présente dans plus de 58 pays et emploie environ 29 000 personnes (1 dollar = 0,8908 euro)