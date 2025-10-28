 Aller au contenu principal
Selon certaines sources, le Venezuela demande à Trinidad de fournir des détails sur les essais d'Exxon sur le terrain
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 18:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Venezuela demande à son voisin Trinité-et-Tobago de lui fournir l'emplacement et d'autres détails concernant les premiers essais sur le terrain que le producteur d'énergie Exxon Mobil XOM.N doit effectuer dans une vaste zone offshore qui lui a été récemment attribuée dans le pays des Caraïbes, selon deux sources et un document vu par l'agence Reuters.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

