Selon certaines sources, le Venezuela demande à Trinidad de fournir des détails sur les essais d'Exxon sur le terrain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Venezuela demande à son voisin Trinité-et-Tobago de lui fournir l'emplacement et d'autres détails concernant les premiers essais sur le terrain que le producteur d'énergie Exxon Mobil XOM.N doit effectuer dans une vaste zone offshore qui lui a été récemment attribuée dans le pays des Caraïbes, selon deux sources et un document vu par l'agence Reuters.