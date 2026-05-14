Selon certaines sources, Lazard s'apprêterait à recruter McCabe, ancien de JPMorgan, pour diriger ses activités de banque d'investissement dans le secteur de l'énergie en Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David French

Lazard LAZ.N s'apprête à recruter Brian McCabe, anciennement de JPMorgan Chase & Co

JPM.N , pour diriger les activités énergétiques de la banque d'investissement en Amérique du Nord, ont déclaré jeudi deux personnes proches du dossier.

M. McCabe, un négociateur chevronné dans le secteur pétrolier et gazier spécialisé dans les fusions-acquisitions impliquant des sociétés de pipelines et d'autres entreprises du secteur intermédiaire, a démissionné de son poste de direction chez JPMorgan ces derniers jours, ont indiqué ces sources.

Basé à Houston, M. McCabe prendra ses fonctions à la tête de la division banque d'investissement dans le secteur de l'énergie en Amérique du Nord dans les mois à venir, après une période dite de « congé de jardinage ». Il rendra compte à George Bilicic, responsable mondial de l'électricité, de l'énergie et des infrastructures chez Lazard, ont ajouté ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat pour discuter d'informations confidentielles.

JPMorgan et Lazard ont refusé de commenter. L'embauche de M. McCabe est la dernière en date de Lazard au sein de son groupe Électricité, énergie et infrastructures, alors que la société cherche à renforcer ses capacités à un moment où l'intérêt pour ce secteur est en hausse . Parmi les facteurs favorables stimulant le flux de transactions figurent l'essor des infrastructures gourmandes en énergie qui soutiennent l'intelligence artificielle, ainsi que l'augmentation des exportations de pétrole et de gaz naturel américains.

Lazard a annoncé la semaine dernière avoir recruté Michael Ure, ancien directeur général de Western Midstream Partners WES.N , en tant que conseiller principal de sa division énergie.

M. McCabe fait son retour chez Lazard, où il avait travaillé entre 2004 et 2007, selon le site web de l'Autorité de régulation du secteur financier (FINRA). Il a rejoint JPMorgan en 2021 après avoir quitté Credit Suisse, et a également travaillé chez Morgan Stanley MS.N au cours d'une carrière de près de 30 ans.