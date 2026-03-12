Selon certaines sources, la vente d'Everllence par VW est subordonnée à la participation de Porsche SE en tant que co-investisseur

Volkswagen VOWG_p.DE va subordonner la vente d'une participation majoritaire dans sa filiale Everllence à la condition que le holding Porsche SE

PSHG_p.DE devienne un co-investisseur d'environ 10% dans le fabricant de gros moteurs marins, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier.

Alors que VW recherche depuis des mois des offres concurrentes pour Everllence, il n'a pas été signalé précédemment que Porsche SE - le véhicule d'investissement des familles Piech et Porsche qui contrôle le groupe VW - serait un candidat tout désigné pour une participation plus petite.

Six investisseurs financiers sont passés à la deuxième étape de l'appel d'offres pour 51 % des actions après avoir fait des offres qui valorisent l'ensemble du fabricant de gros moteurs diesel et de pompes à chaleur industrielles à environ 8 milliards d'euros (9,25 milliards de dollars), ont déclaré les personnes concernées.

Un accord devrait être conclu d'ici l'été, ont-ils ajouté.

"Il s'agit d'une procédure d'appel d'offres ouverte. Les offres seront évaluées de manière impartiale et la meilleure offre prévaudra", a déclaré VW dans un communiqué. "Les affirmations ou rumeurs contraires sont tout simplement fausses", a-t-il ajouté.

Porsche SE s'est refusé à tout commentaire.

Deux autres sources ont déclaré que les prétendants du secteur de l'ingénierie, tels que le japonais Yanmar, n'étaient plus dans la course.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Porsche SE pour diversifier ses investissements au-delà de ses participations dans le constructeur de voitures de luxe Porsche AG P911_p.DE et dans Volkswagen, qu'elle contrôle.

Les six autres candidats à l'acquisition d'Everllence comprennent les sociétés de capital-investissement Advent, Blackstone BX.N , Brookfield BAM.N , CVC CVC.AS et EQT

EQTAB.ST , ont déclaré plusieurs personnes au courant de l'appel d'offres.

Les sociétés de capital-investissement n'ont pas souhaité faire de commentaires.

Le mois dernier, Reuters a fait état d'un prix probable d'environ 8 milliards d'euros pour l'ensemble d'Everllence, anciennement connu sous le nom de MAN Energy Solutions, au-dessus des estimations des analystes à l'époque.

Everllence a déclaré un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros en 2024 et emploie 15 000 personnes.

(1 $ = 0,8653 euro)