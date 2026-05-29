 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon certaines sources, la production pétrolière du gisement de Tengiz, au Kazakhstan, aurait chuté de manière spectaculaire à la suite d'un accident
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 11:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production pétrolière du gisement de Tengiz, le plus grand du Kazakhstan et dirigé par Chevron CVX.N , a fortement chuté le 26 mai à la suite d'un accident, ont indiqué vendredi à Reuters deux sources du secteur, précisant que la production était en cours de rétablissement.

Ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de la situation, ont indiqué que la production à Tengiz se situait actuellement entre 5 000 et 10 000 tonnes, contre un niveau habituel de 125 000 tonnes.

Les livraisons au Caspian Pipeline Consortium, principal canal d'exportation du pétrole kazakh, ont été réduites en fonction de la baisse de production, ont indiqué ces sources.

Elles ont ajouté qu'un rétablissement progressif de la production pétrolière de Tengiz était attendu d'ici une semaine environ.

Chevron n'a pas souhaité faire de commentaire dans l'immédiat.

Valeurs associées

CHEVRON
183,140 USD NYSE +0,40%
Gaz naturel
3,29 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
92,19 USD Ice Europ -1,20%
Pétrole WTI
87,60 USD Ice Europ -1,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 234,23 +0,55%
SOITEC
182,5 -5,05%
Pétrole Brent
92,41 -0,96%
HAFFNER ENERGY
0,294 +13,29%
EUTELSAT
4,04 -10,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank