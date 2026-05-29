Selon certaines sources, la production pétrolière du gisement de Tengiz, au Kazakhstan, aurait chuté de manière spectaculaire à la suite d'un accident

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La production pétrolière du gisement de Tengiz, le plus grand du Kazakhstan et dirigé par Chevron CVX.N , a fortement chuté le 26 mai à la suite d'un accident, ont indiqué vendredi à Reuters deux sources du secteur, précisant que la production était en cours de rétablissement.

Ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de la situation, ont indiqué que la production à Tengiz se situait actuellement entre 5 000 et 10 000 tonnes, contre un niveau habituel de 125 000 tonnes.

Les livraisons au Caspian Pipeline Consortium, principal canal d'exportation du pétrole kazakh, ont été réduites en fonction de la baisse de production, ont indiqué ces sources.

Elles ont ajouté qu'un rétablissement progressif de la production pétrolière de Tengiz était attendu d'ici une semaine environ.

Chevron n'a pas souhaité faire de commentaire dans l'immédiat.