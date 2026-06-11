Selon certaines sources, la Grèce s'apprêterait à acquérir des avions Embraer C-390 et des mini-sous-marins

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Une commission parlementaire grecque a approuvé jeudi l'achat de trois avions de transport militaire Embraer EMBJ3.SA C-390 de fabrication brésilienne, ainsi que de plusieurs types de drones provenant des États-Unis et d'Israël, ont indiqué à Reuters deux personnes proches du dossier.

Le coût total de ces systèmes de défense, qui comprennent également 10 mini-sous-marins VICTA de fabrication britannique destinés à des opérations spéciales, s'élève à 1 à 1,2 milliard d'euros (1,15 à 1,38 milliard de dollars).

"La moitié de ce montant sera allouée à l’achat et au soutien post-vente du C-390", a déclaré l’une des sources. Le reste des fonds sera consacré à l’acquisition d’un système de drone Heron en provenance d’Israël, de 10 drones V-BAT en provenance des États-Unis, ainsi qu’à la modernisation de quatre frégates MEKO-200 de fabrication allemande.

La Grèce, qui exploite actuellement de vieux avions de transport C-130 et C-27, prévoit de dépenser environ 28 milliards d’euros d’ici 2036 pour moderniser ses forces armées, alors qu’elle sort d’une crise de la dette (2009-2018) et tente de rester au niveau de sa rivale historique, la Turquie.

Ces nouveaux achats devront également être approuvés par la KYSEA, la plus haute instance décisionnelle du pays en matière d'affaires étrangères et de défense, mais celle-ci devrait donner son feu vert.

(1 $ = 0,8693 euro)