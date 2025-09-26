Selon certaines sources, la Grande-Bretagne serait soumise à des droits de douane de 100 % sur les produits pharmaceutiques dans le cadre du dernier plan de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Grande-Bretagne serait confrontée à des droits de douane de 100 % sur les produits pharmaceutiques dans le cadre du dernier plan du président Donald Trump, ont déclaré des sources à Reuters vendredi. Donald Trump a déclaré qu'un nouveau tarif douanier de 100 % s'appliquerait aux entreprises à moins qu'elles n'établissent une présence manufacturière aux États-Unis.
