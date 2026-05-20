Selon certaines sources, la banque italienne Intesa ferait partie des soumissionnaires pour le rachat de la banque privée espagnole Singular

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L'italien Intesa Sanpaolo

ISP.MI figure parmi les prétendants à Singular Bank, alors que le fonds américain Warburg Pincus cherche à céder sa participation de 93 % dans le banque privé basé à Madrid, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

Le Financial Times a rapporté plus tôt mercredi que le fonds américain demandait 300 millions d'euros (349 millions de dollars) pour cette participation, ajoutant que l'offre d'Intesa devrait être inférieure.

Bloomberg avait rapporté en février que Jefferies avait été mandaté pour gérer la vente, évaluant Singular à plus de 200 millions d'euros.

L'offre envisagée par Intesa serait bien inférieure au prix cité par le Financial Times, a déclaré une source. Intesa a refusé de commenter. Singular n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

La direction de Singular, qui détient 7 % du capital et est dirigée par l'ancien directeur général de Santander, Javier Marin, gère le processus de vente et recherche un nouvel investisseur majoritaire, a déclaré une deuxième source.

Singular, qui a racheté en 2021 l'activité de gestion de fortune espagnole d'UBS ( UBSG.S ), a déclaré le mois dernier que ses actifs sous gestion avaient augmenté de 15 % en glissement annuel au premier trimestre, pour atteindre 18 milliards d'euros.

Le banque s'intégrerait bien dans le modèle d'Intesa, axé sur la gestion de fortune et l'assurance.

La plus grande banque italienne ne peut pas se développer par le biais d'acquisitions nationales en raison de restrictions concurrence suite à un rachat en 2020, et est restée en marge de la récente vague de consolidation en Italie.

Le directeur général Carlo Messina a également exclu toute opération transfrontalière majeure, invoquant l'inégalité des réglementations bancaires en Europe, mais a laissé la porte ouverte à des acquisitions de moindre envergure dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Lors de la présentation en février d'une nouvelle stratégie pluriannuelle intitulée « », Intesa s'est engagée à recruter 1 200 conseillers financiers à l'étranger et à investir 200 millions d'euros pour lancer des services de gestion de patrimoine en France, en Allemagne et en Espagne – où elle dispose de succursales mais pas d'entité locale.

Les activités d'Intesa en Espagne se concentrent actuellement sur la banque d'entreprise et d'investissement.

(1 $ = 0,8608 euro)