Un couple arrêté en Allemagne pour espionnage pour le compte de la Chine

Le siège du Service fédéral de renseignement allemand (BND) à Berlin le 19 mai 2020 ( AFP / John MACDOUGALL )

Le parquet allemand a annoncé mercredi l'arrestation d'un couple marié ayant la nationalité allemande, accusé de recueillir pour le compte de la Chine des informations sur des hautes technologies à usage militaire.

"Xuejun C. et Hua S. travaillent pour un service de renseignement chinois", a affirmé le bureau du procureur fédéral, dans un communiqué publié après ces arrestations et des perquisitions à Munich.

Selon les enquêteurs, le couple a tissé des liens avec de nombreux chercheurs spécialisés "dans les domaines de l'aéronautique et de l'aérospatiale, de l'informatique et de l'intelligence artificielle" dans le but d'obtenir des informations sur "des technologies de pointe à usage militaire".

D'après la même source, ils se faisaient notamment passer "pour des interprètes ou des employés d’un constructeur automobile" pour approcher leurs cibles.

"Certains scientifiques ont été attirés en Chine sous prétexte de donner, contre rémunération, des conférences devant un public civil. En réalité, ces conférences se déroulaient alors devant des représentants d’entreprises d’armement publiques", poursuit le parquet.

Les enquêteurs n'ont pas précisé depuis combien de temps le couple était actif. Ils n'ont ni évoqué l'ampleur ni la sensibilité des renseignements auxquels le couple a pu avoir accès.

D'après le quotidien Handelsblatt, l'homme, âgé de 55 ans, serait membre de l'Association germano-chinoise pour la technologie, l'éducation et les échanges culturels à Munich.

Il entretiendrait des liens étroits avec une université chinoise, qui collabore avec des instituts de recherche allemands et est en relation avec la recherche et l'industrie de défense chinoises, selon le média.

La Chine, à la fois une rivale et une cliente pour l'économie allemande, est accusée de mener une campagne d'espionnage très active en Allemagne, et des arrestations interviennent régulièrement.

Le député CDU et expert en sécurité Roderich Kiesewetter a déclaré au Handelsblatt qu'il craignait que cette affaire d'espionnage "ne soit que la partie émergée de l'iceberg, car la Chine agit de manière très délibérée, avec une perspective de très long terme et en utilisant un vaste réseau de soft power".

En février, un citoyen américain, ex-employé civil d'une base militaire américaine dans le sud-ouest de l'Allemagne, a été condamné à deux ans et huit mois de prison ferme pour avoir offert ses services au renseignement chinois.

Et en septembre 2025, la justice allemande a condamné Jian Guo, un ex-collaborateur d'un député sulfureux de l'extrême droite allemande, à quatre ans et neuf mois de prison ferme pour espionnage au profit de Pékin.

L'élu lui-même, Maximilian Krah, est lui soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent en lien avec la Chine. Il a vu son immunité parlementaire levée en septembre 2025.