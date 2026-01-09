Selon certaines sources, l'opération Manappuram de Bain est retardée par des problèmes de réglementation en Inde

Le contrôle de plusieurs institutions financières est mal vu

Bain envisage un désinvestissement progressif de Tyger Capital, selon une source

Bain prévoit d'acheter 18% puis jusqu'à 26% supplémentaires de Manappuram

La banque centrale indienne a émis des objections au projet de Bain Capital d'acquérir une participation majoritaire dans Manappuram Finance MNFL.NS , car la société américaine détient une participation majoritaire dans un autre prêteur indien, ont déclaré trois personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les actions de Manappuram ont chuté à la suite de cette nouvelle, accentuant leurs pertes pour terminer en baisse de 5 %.

La Reserve Bank of India (RBI) voit d'un mauvais œil que des investisseurs contrôlent plusieurs prêteurs, qu'il s'agisse de banques ou de sociétés non bancaires. Les sociétés de capital-investissement qui détenaient 20 % ou plus de prêteurs non bancaires ont déjà dû céder leurs participations face à l'opposition de la RBI.

Bain, qui a annoncé son projet d'investissement dans la société de prêt d'or en mars dernier, envisage un désinvestissement progressif dans Tyger Capital, une société plus petite, afin de répondre aux préoccupations de la RBI, a déclaré l'une des personnes interrogées.

Les sources n'étaient pas autorisées à parler aux médias et ont refusé d'être identifiées.

Bain s'est refusé à tout commentaire. L'opération Manappuram, annoncée en mars dernier, a été approuvée par l'autorité indienne de régulation des marchés et la commission de la concurrence, mais c'est la RBI qui est l'autorité finale pour l'approbation de toute prise de participation importante dans des banques et des prêteurs non bancaires.

Manappuram, qui accorde des prêts en utilisant l'or comme garantie, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

La RBI n'a pas non plus répondu à une demande de commentaire, tandis que Tyger s'est refusée à tout commentaire.

L'accord proposé prévoit que Bain acquière 18 % de Manappuram pour environ 44 milliards de roupies (488 millions de dollars), après quoi il lancerait une offre ouverte pour 26 % supplémentaires. Bain deviendrait ainsi l'un des deux actionnaires de contrôle ayant le droit d'influencer les décisions de gestion.

Les investissements seraient réalisés par l'intermédiaire de deux de ses fonds, BC Asia Investments XXV et BC Asia Investments XIV.

Bain détient 93 % du prêteur non bancaire Tyger Capital, anciennement Adani Capital, après avoir acheté des actions à la famille Adani en 2023. Cet investissement est détenu par le fonds Bain Capital Special Situations.

Bain a fait valoir que les investissements étaient réalisés par l'intermédiaire de fonds et d'équipes différents, mais il est peu probable que cet argument fasse pencher la balance en faveur de la RBI, selon l'une des sources.

Manappuram possède un portefeuille de prêts de 315 milliards de roupies (3,5 milliards de dollars), axé sur les prêts à l'or, qui connaissent une croissance rapide. Tyger dispose d'une base d'actifs plus réduite de 73,2 milliards de roupies, qui comprend des prêts aux entreprises, aux exploitations agricoles et aux particuliers.

Le secteur financier indien a connu une ruée d'investissements étrangers l'année dernière. La société japonaise MUFG 8306.T a annoncé en décembre qu'elle prendrait une participation de 20 % dans Shriram Finance pour 4,4 milliards de dollars. Blackstone BX.N a accepté en octobre de payer environ 700 millions de dollars pour une participation de 9,9 % dans la Federal Bank indienne FED.NS .

(1 $ = 90,1730 roupies indiennes)