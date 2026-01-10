Selon certaines sources, l'opération Manappuram de Bain est retardée en raison de préoccupations réglementaires indiennes

La RBI désapprouve le contrôle de plusieurs institutions financières

Bain envisage un désinvestissement progressif de Tyger Capital, selon une source

Bain prévoit d'acheter 18 %, puis jusqu'à 26 % supplémentaires de Manappuram

Bain déclare dans un communiqué qu'il n'a pas l'intention de vendre sa participation de contrôle dans Tyger

(Mise à jour de l'article du 9 janvier pour ajouter les paragraphes 7 et 8 de la déclaration de l'entreprise publiée vendredi en fin de journée) par Gopika Gopakumar

La banque centrale indienne a émis des objections au projet de Bain Capital d'acquérir une participation majoritaire dans Manappuram Finance, car la société américaine détient une participation majoritaire dans un autre prêteur indien, ont déclaré trois personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les actions de Manappuram MNFL.NS ont chuté à la suite de cette nouvelle, accentuant leurs pertes et clôturant en baisse de 7,8 %.

La Reserve Bank of India n'apprécie guère que des investisseurs prennent le contrôle de plusieurs prêteurs, qu'il s'agisse de banques ou de sociétés non bancaires. Les sociétés de capital-investissement qui détenaient 20 % ou plus de prêteurs non bancaires ont déjà dû céder leurs participations face à l'opposition de la RBI.

Bain, qui a annoncé son projet d'investissement dans la société de prêt d'or en mars dernier, envisage un désinvestissement progressif dans Tyger Capital, une société plus petite, afin de répondre aux préoccupations de la RBI, a déclaré l'une des personnes.

Les sources n'étaient pas autorisées à parler aux médias et ont refusé d'être identifiées.

Interrogé à ce sujet, le fonds Bain Capital Special Situations, qui détient l'investissement de Bain dans Tyger Capital, a déclaré qu'il n'a pas annoncé et n'a actuellement aucun projet de vendre une participation majoritaire.

Le fonds est "concentré et pleinement engagé dans la croissance de Tyger Capital pour atteindre son plein potentiel en partenariat avec son équipe de direction, étant donné les solides fondamentaux et les opportunités de croissance sur les marchés qu'il dessert", a-t-il déclaré dans un communiqué vendredi en fin de journée.

Manappuram, qui accorde des prêts où l'or est utilisé comme garantie, a déclaré vendredi en fin de journée aux bourses que l'article de Reuters était "factuellement incorrect et de nature spéculative", sans donner plus de détails. Toutefois, la société a répondu à certaines clarifications demandées par la RBI.

"Les dépôts nécessaires (y compris les réponses aux clarifications demandées par la RBI) ont été effectués... l'approbation de la RBI pour la transaction proposée est en attente", a déclaré Manappuram.

La RBI n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Tyger s'est refusé à tout commentaire.

Bain a reçu l'approbation de l'autorité indienne de régulation des marchés et de la commission de la concurrence pour l'opération Manappuram, annoncée en mars dernier, mais c'est la RBI qui est l'autorité finale pour l'approbation de toute prise de participation importante dans des banques et des prêteurs non bancaires.

L'accord proposé prévoit que Bain acquière 18 % de Manappuram pour environ 44 milliards de roupies (490 millions de dollars), après quoi il lancerait une offre ouverte pour 26 % supplémentaires. Bain deviendrait ainsi l'un des deux actionnaires de contrôle ayant le droit d'influencer les décisions de gestion.

Les investissements seraient réalisés par l'intermédiaire de deux de ses fonds, BC Asia Investments XXV et BC Asia Investments XIV.

Bain détient 93 % du prêteur non bancaire Tyger Capital, anciennement Adani Capital, après avoir acheté des actions à la famille Adani en 2023.

Bain a fait valoir que les investissements étaient réalisés par l'intermédiaire de fonds et d'équipes différents, mais il est peu probable que cet argument fasse pencher la balance du côté de la RBI, selon une source.

Manappuram possède un portefeuille de prêts de 315 milliards de roupies (3,5 milliards de dollars), axé sur les prêts à l'or qui connaissent une croissance rapide. Tyger dispose d'une base d'actifs plus réduite de 73,2 milliards de roupies, qui comprend des prêts aux entreprises, aux exploitations agricoles et aux particuliers.

Le secteur financier indien a connu une ruée d'investissements étrangers l'année dernière. La société japonaise MUFG 8306.T a annoncé en décembre qu'elle prendrait une participation de 20 % dans Shriram Finance pour 4,4 milliards de dollars. Blackstone BX.N a accepté en octobre de payer environ 700 millions de dollars pour une participation de 9,9 % dans la banque indienne Federal Bank FED.NS .