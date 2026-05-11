Selon certaines sources, l'introduction en bourse de Jio Platforms, la société d'Ambani, se concentrerait désormais uniquement sur la levée de fonds, sans sortie d'investisseurs

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* L'introduction en bourse de Jio Platforms permettra de lever de nouveaux fonds lors de sa cotation à Mumbai, selon des sources

* La société envisage de céder environ 2,5% de ses parts lors de l'introduction en bourse, selon une source

* Les investisseurs souhaitent conserver leurs participations dans la société plus longtemps

(Mises à jour pour ajouter du contexte et les commentaires de sources aux paragraphes 3 à 14) par Aditya Kalra et Vibhuti Sharma

Reliance Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, a transformé son introduction en bourse prévue à Mumbai en une pure opération de levée de fonds, abandonnant ses projets initiaux qui auraient permis à de grands investisseurs étrangers de vendre une partie de leurs actions, ont déclaré lundi deux sources.

Jio Platforms, qui détient la deuxième plus grande entreprise de télécommunications au monde en nombre d'utilisateurs après China Mobile 600941.SS , compte parmi ses investisseurs Meta META.O , Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , et Vista Equity Partners. Son introduction en bourse est attendue depuis longtemps et pourrait être la plus importante jamais réalisée en Inde.

L'entreprise avait auparavant discuté avec ses investisseurs étrangers afin que chacun vende 8 % de sa participation individuelle lors de l'introduction en bourse , soit un total de 2,5 % de la société, comme l'avait précédemment rapporté Reuters. Cela aurait permis à de nouveaux investisseurs d'entrer dans le capital et aux investisseurs étrangers de céder une partie de leurs participations sans nouvelle levée de fonds, dans le cadre d'un processus appelé « offre de vente » en Inde.

Ce plan a été abandonné, ont déclaré deux sources directement informées du dossier. Elles ont demandé à rester anonymes car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer auprès des médias.

Reliance prévoit désormais de lever de nouveaux fonds représentant 2,5% de la taille de la société. "Les investisseurs n'étaient pas enclins à vendre et souhaitaient conserver leurs participations à long terme", a déclaré l'une des sources.

L'Economic Times a été le premier à faire état, lundi, de l'intention de la société de se tourner vers une nouvelle levée de fonds via cette offre.

Jio Platforms n'a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

L'OMBRE DE LA GUERRE

Le dépôt du dossier d'introduction en bourse de Jio Platforms, initialement prévu dès mars, a été reporté à la suite du déclenchement de la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran, les investisseurs ayant perdu leur appétit pour les nouvelles introductions en bourse.

En mars, PhonePe , une société indienne de fintech soutenue par Walmart WMT.O , a suspendu son projet d’introduction en bourse, invoquant les tensions géopolitiques et la volatilité des marchés financiers mondiaux.

La guerre contre l'Iran est certainement un "facteur de risque", a déclaré la première source, évoquant le report du dépôt de dossier d'introduction en bourse de Jio Platforms.

L'introduction en bourse de Jio Platforms est un élément clé de la vision à long terme d'Ambani visant à transformer Reliance, un géant du pétrole et de la chimie, en une "entreprise touche-à-tout" couvrant les secteurs de la consommation, de la distribution et de la technologie.

En 2020, Jio a levé des fonds auprès de grands investisseurs mondiaux qui misaient sur l'économie numérique en pleine expansion de l'Inde, où la pénétration des smartphones s'accélère, les coûts d'accès à Internet sont parmi les plus bas au monde et une population jeune, privilégiant le mobile, se connecte à Internet.

En novembre, la banque d'investissement Jefferies a estimé la valorisation de Reliance Jio à 180 milliards (XX milliards d'euros) de dollars. Des sources ont déclaré à Reuters en janvier que l'introduction en bourse pourrait atteindre 4 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, bien que les chiffres définitifs ne soient fixés qu'ultérieurement.

Reliance Jio Platforms a engagé 17 banques pour gérer son introduction en bourse à Mumbai.