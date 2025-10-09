Selon certaines sources, l'entreprise allemande PSI Software est sur le point d'être rachetée par des investisseurs

(Ajout d'actions au paragraphe 4 et de détails sur les orientations aux paragraphes 7 et 8) par Alexander Hübner et Amy-Jo Crowley

La société allemande PSI Software PSAGn.DE est sur le point d'être rachetée, plusieurs investisseurs financiers tournant autour du fabricant de logiciels pour les réseaux d'énergie, ont déclaré jeudi à Reuters trois personnes au fait du dossier.

L'une des sources a déclaré que PSI, qui se remet d'une cyberattaque l'an dernier, cherche des fonds pour le développement de produits de nouvelle génération.

Parmi les prétendants en lice figurent les investisseurs technologiques Thoma Bravo, HgCapital et Warburg Pincus, et une décision sur la vente pourrait être prise dans les prochains jours, ont dit les sources.

Les actions de PSI ont bondi de 13,9 % à la suite de cette nouvelle à 1514 GMT.

PSI, dont les logiciels aident à faire fonctionner les réseaux de transport d'électricité et de gaz ainsi que les usines, a affiché l'année dernière une perte avant intérêts et impôts de 15,2 millions d'euros (17,62 millions de dollars), alors qu'elle a été paralysée pendant des semaines par la cyberattaque.

Valorisé à près de 400 millions d'euros en bourse, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 260,8 millions d'euros en 2024.

Pour cette année, la direction de PSI prévoit une augmentation de 10 % du chiffre d'affaires et un retour aux bénéfices avant intérêts et impôts.

Le groupe, qui compte parmi ses pairs le norvégien Volue, est en train de réduire ses coûts, mais cette initiative ne devrait pas avoir d'impact majeur avant 2026.

L'entreprise allemande E.ON EONGn.DE , qui est un client important et le deuxième investisseur de PSI avec près de 18 % de ses actions, a l'intention de conserver sa participation.

Norman Rentrop, homme d'affaires allemand et éditeur de bulletins d'information, est le principal actionnaire de PSI avec une participation de 23 %.

Le PSI et la holding d'investissement de Norman Rentrop n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Thoma Bravo, E.ON, HgCapital et Warburg Pincus se sont refusés à tout commentaire.

(1 dollar = 0,8625 euro)