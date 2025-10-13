Gaza: libération imminente des derniers otages du Hamas avant un sommet en Egypte

Rassemblement pour la libération des otages du Hamas à Tel-Aviv, en Israël, le 11 octobre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )

Le Hamas doit remettre lundi à Israël les derniers otages qu'il détient dans la bande de Gaza en échange de prisonniers palestiniens, à quelques heures d'un sommet de la paix en Egypte en présence de Donald Trump.

Première étape du plan présenté par le président américain pour faire taire les armes, le retour en Israël des 48 otages, vivants ou morts, doit s'accompagner de la libération par Israël de 250 détenus pour des "raisons de sécurité"-- dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et de 1.700 Palestiniens arrêtés à Gaza depuis octobre 2023.

Au quatrième jour du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le retour des otages marquera un "événement historique" mêlant "tristesse" et "joie", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Leur arrivée est prévue "tôt lundi matin", selon Shosh Bedrosian, porte-parole de M. Netanyahu, et le gouvernement s'attend à ce que les "20 otages vivants soient libérés ensemble [et remis tous] en même temps à la Croix-Rouge".

Les autorités israéliennes anticipent toutefois que tous les otages morts ne seront pas restitués lundi. Auquel cas, un "organisme international, convenu dans le cadre de ce plan, aidera à localiser les otages (morts) s'ils ne sont pas retrouvés et libérés" lundi, selon Mme Bedrosian.

- "La guerre est terminée" -

Selon des sources proches des négociations, le Hamas a "terminé les préparatifs" pour la libération des otages vivants, mais continue d'exiger que soient relâchés en échange des chefs palestiniens.

Israël a de son côté prévenu que les détenus palestiniens, qui ont été transférés dans deux prisons spécifiques, ne seraient libérés qu'après confirmation que les otages ont été rendus.

Des Palestiniens fouillent les décombres d'immeubles détruits par des bombardements israéliens à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 octobre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Donald Trump est attendu en Israël lundi à 06H20 GMT. Après un échange avec M. Netanyahu, il s'exprimera devant le Parlement et rencontrera des proches d'otages.

"La guerre est terminée. D'accord? Vous comprenez ça?", a déclaré le président américain aux journalistes en quittant les Etats-Unis.

De son côté, M. Netanyahu a estimé qu'Israël avait remporté "d'immenses victoires, des victoires qui ont stupéfié le monde entier". "Je dois vous dire que la lutte n'est pas terminée", a-t-il toutefois ajouté dans une allocution télévisée.

- Sommet pour la paix -

Après son court séjour en Israël, M. Trump se rendra à Charm el-Cheikh, en Egypte, pour y coprésider avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi un "sommet pour la paix" à Gaza, en présence de dirigeants de plus de 20 pays et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

La gouvernance de la bande de Gaza, ravagée par deux ans de guerre, en sera l'un des enjeux.

Un panneau annonce le sommet de la paix du 13 octobre 2025 à Charm el-Cheikh, en Egypte ( AFP / Khaled DESOUKI )

Les pays médiateurs de l'accord de cessez-le-feu à Gaza doivent y signer un document garantissant son application, a indiqué une source diplomatique selon qui ces pays seront "les Etats-Unis, l'Egypte, le Qatar et probablement la Turquie".

Aucun responsable israélien ne fera le voyage, pas plus que le Hamas. L'Iran, soutien de longue date de ce dernier, a été invité mais ne participera pas non plus.

Parallèlement au retrait progressif déjà amorcé de l'armée israélienne, qui garde le contrôle de 53% de la bande de Gaza, le plan américain prévoit dans une phase ultérieure que le Hamas soit exclu de la gouvernance de la bande de Gaza où il a pris le pouvoir en 2007, et que son arsenal soit détruit.

Selon le plan américain, le gouvernement serait confié à "un comité palestinien technocratique et apolitique" placé "sous la supervision et le contrôle d'un nouvel organe international de transition" dirigé par M. Trump.

- Baisse des prix -

Sur le terrain à Gaza, des journalistes de l'AFP ont vu dimanche des Gazaouis se rendre sur les marchés où le prix des denrées a baissé, le cessez-le-feu promettant un assouplissement du blocus imposé par Israël.

Des Palestiniens se précipitent sur un camion d'aide humanitaire à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 octobre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Des camions chargés d'aide sont entrés par le point de passage de Kerem Shalom, dans le sud d'Israël. D'autres camions attendaient depuis le petit matin à Rafah, le point de passage voisin, sur la frontière entre Gaza et l'Egypte.

Certains chargements auraient déjà été pillés, selon plusieurs témoignages d'habitants.

"Nous ne voulons pas vivre dans une jungle, nous exigeons que l'aide soit sécurisée et distribuée avec respect pour les gens," a déclaré à l'AFP Mohammed Za'rab, un jeune homme devant des cartons au sol le long d'une route.

La guerre dans la bande de Gaza a été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre le territoire israélien le 7 octobre 2023 qui a entraîné la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles.

Ce jour-là, 251 personnes ont été enlevées par le Hamas et ses alliés.

Depuis lors, plus de 67.806 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza dans la campagne israélienne de représailles militaires, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas. Des chiffres jugés fiables par l'ONU.