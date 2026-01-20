Selon certaines sources, Jersey Mike's Subs organise un "bake-off" pour recruter des banques en vue d'une éventuelle introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article publié vendredi sans modification du texte) par Abigail Summerville

Jersey Mike's Subs a invité les banques au début du mois à un "bake-off" au cours duquel elles ont concouru pour un rôle dans une éventuelle introduction en bourse, jetant les bases pour que la chaîne de sandwichs devienne une société cotée en bourse dès cette année, ont déclaré trois sources familières avec le sujet. La société de capital-investissement Blackstone a acquis Jersey Mike's l'année dernière pour environ 8 milliards de dollars, mais les petits investisseurs sont susceptibles de proposer une valeur encore plus élevée, selon les sources. Sa dernière évaluation incluait des dettes et un accord de complément de prix qui permettra de payer la totalité du prix lorsque Jersey Mike's aura ouvert 4 000 magasins, ont indiqué les sources à l'époque.

Blackstone et Jersey Mike's se sont refusés à tout commentaire.

Jersey Mike's compte actuellement plus de 3 200 magasins en Amérique du Nord et a annoncé cette semaine qu'il prévoyait d'ouvrir 400 magasins au Royaume-Uni et en Irlande en partenariat avec son fondateur et ancien directeur général, Peter Cancro. M. Cancro a fondé Jersey Mike's en 1975, à l'âge de 17 ans, en achetant le magasin Mike's Subs à Point Pleasant, dans le New Jersey. Il a commencé à franchiser l'entreprise en 1987.

En avril dernier, Blackstone a nommé Charlie Morrison au poste de directeur général de l'entreprise. M. Morrison a été président-directeur général de Wingstop WING.O de 2012 à 2022. Le marché américain des introductions en bourse reprend de la vigueur après quelques années de calme, en particulier pour les entreprises de consommation et de vente au détail.