Selon certaines sources, Jane Street aurait enregistré des revenus de trading record de 16,1 milliards de dollars au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les bénéfices de Jane Street ont plus que doublé au premier trimestre, atteignant 10,3 milliards de dollars

* Une performance tirée par des stratégies de trading quantitatif à moyenne fréquence

* Jane Street a également bénéficié de la forte hausse de la valeur de ses participations dans des sociétés telles qu'Anthropic et CoreWeave

(Ajoute des informations supplémentaires sur Jane Street tout au long de l'article et plus de détails sur ses derniers résultats) par Anirban Sen

Jane Street a enregistré des revenus de trading record de 16,1 milliards de dollars pour les trois premiers mois de l'année, le teneur de marché de Wall Street ayant bénéficié de périodes de volatilité accrue des marchés et d'une hausse de la valeur de ses participations dans des sociétés de premier plan spécialisées dans l'IA telles qu'Anthropic, selon des sources proches du dossier.

Au cours du trimestre, la société a également plus que doublé ses bénéfices, qui ont atteint 10,3 milliards de dollars, tandis que ses revenus ont augmenté de plus de 40 % par rapport à la même période l'année dernière, ont indiqué ces sources, consolidant ainsi sa position de leader dans le monde du trading haute fréquence, devant les grandes banques d'investissement de Wall Street et ses concurrents dans le domaine du market making, tels que Citadel Securities et Hudson River Trading.

Les dernières performances de Jane Street ont été stimulées par ses stratégies de trading à moyenne fréquence – qui consistent à maintenir des positions pendant des périodes plus longues que la moyenne, allant de quelques minutes à plusieurs jours, à l'aide de machines – tandis que la société a également été soutenue par ses participations dans plusieurs entreprises d'IA telles qu'Anthropic et CoreWeave CRWV.O , un fournisseur d'infrastructures cloud soutenu par Nvidia. En 2025, Jane Street a pulvérisé tous les records en générant 39,6 milliards de dollars de revenus nets de trading, a rapporté Reuters en avril.

La volatilité des marchés tend à profiter aux salles de marché des grandes banques et des sociétés de trading algorithmique, les investisseurs ajustant leurs portefeuilles pour se couvrir contre les risques. Les inquiétudes concernant l’impact de l’intelligence artificielle sur les entreprises de logiciels et l’issue incertaine de la guerre avec l’Iran ont secoué les marchés financiers au premier trimestre, déclenchant des vagues répétées de ventes massives qui ont maintenu les salles de marché en effervescence.

La nervosité des marchés s'est intensifiée en mars à la suite du déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Les inquiétudes concernant les perturbations de l'approvisionnement en pétrole dues à un blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du pétrole mondial, ont attisé les craintes de stagflation.

TIRER PARTI DE LA VOLATILITÉ

Jane Street, qui compte 3 500 employés et a été fondée en 2000, assure la liquidité du marché en achetant et en vendant une gamme de produits financiers, notamment des ETF, des actions, des obligations, des options, des matières premières et des devises sur les bourses et les plateformes de transactions du monde entier.

La société, qui n'a à ce jour levé aucun capital extérieur, dispose actuellement d'un accès direct au marché sur plus de 200 plateformes de transactions à travers le monde. La structure de capital de Jane Street lui permet de prendre des positions plus importantes lorsqu'elle fournit de la liquidité et de les conserver pendant les périodes où ces risques s'avèrent payants.

Au cours des dernières années, ce teneur de marché a rapidement gagné des parts de marché au détriment d’autres sociétés de trading, grâce à l’avantage concurrentiel que lui confèrent ses outils de tarification en temps réel, développés depuis plus de 25 ans en s’appuyant sur des données et des analyses. La société identifie et exploite des opportunités couvrant toute la gamme des horizons de détention et des profils de risque, qu’il s’agisse d’inefficiences de prix éphémères sur le marché ou d’engagements de capital sur des positions à plus long terme. Les derniers résultats trimestriels de Jane Street en matière de trading interviennent alors que les plus grandes banques américaines ont également fait état d'une forte hausse de leurs revenus de trading au cours du trimestre de mars . JPMorgan Chase JPM.N , Citigroup C.N , Wells Fargo WFC.N et d'autres grandes banques ont enregistré des gains importants dans leurs activités de trading respectives.