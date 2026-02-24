Selon certaines sources, Elliott séduit les actionnaires qui soutiennent le rachat de Toyota Industries

(Ajoute la réponse de Toyota dans le troisième paragraphe) par Sam Nussey et Anton Bridge

Elliott Management a proposé de payer le prix du marché pour acheter les actions de Toyota Industries 6201.T aux actionnaires qui ont accepté l'offre publique d'achat qui, selon l'activiste américain, sous-évalue le fabricant de chariots élévateurs, ont déclaré deux personnes au courant de l'affaire.

Elliott a contacté des actionnaires, y compris des fournisseurs et des institutions financières qui ont soutenu l'offre publique d'achat du groupe Toyota, ont dit les personnes, refusant d'être identifiées car l'information n'est pas publique.

Reuters rapporte pour la première fois les détails de l'offre d'Elliott. Elliott et Toyota se sont refusés à tout commentaire.

Le succès d'Elliott se traduirait par une diminution du soutien au rachat, ce qui entraverait la tentative de Toyota de remodeler le groupe.

L'opération est largement considérée comme un test de gouvernance au Japon, où les autorités de régulation encouragent les entreprises à dénouer les accords d'actionnariat croisé et à améliorer l'efficacité du capital.

Le cours de l'action Toyota Industries a clôturé à 20 200 yens (130) vendredi. Les marchés étaient fermés lundi en raison d'un jour férié.

C'est environ 7 % de plus que les 18 800 yens proposés par Toyota, qui a annoncé le plan en juin et a prolongé ce mois-ci l'offre en raison d'un soutien insuffisant des actionnaires.

Elliott a déclaré que les actions de Toyota Industries valaient plus de 26 000 yens chacune. Elle détient environ 7 % de la société, selon un document datant de début février, et doit signaler à la bourse toute modification de sa participation de 1 % ou plus.

Toyota a adouci son offre en janvier et a déclaré que son prix majoré reflétait la valeur intrinsèque de l'entreprise et qu'elle n'avait pas l'intention de l'augmenter à nouveau.

À la mi-février, Toyota avait besoin que 9 % des actionnaires acceptent de vendre le groupe qu'ils détiennent pour atteindre la majorité des deux tiers nécessaire à la rachat de l'entreprise.

Les actionnaires qui ont accepté de vendre comprennent Ibiden 4062.T , Mitsui Sumitomo Insurance et Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, selon des documents déposés en janvier.

Ibiden a présenté des plans visant à réduire les accords de participations croisées et a déclaré en janvier que la vente de ses actions Toyota Industries améliorerait la valeur de l'entreprise et profiterait aux actionnaires.

(1 $ = 155,2100 yens)