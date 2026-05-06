Selon certaines sources, DeepSeek pourrait être valorisé jusqu'à 50 milliards de dollars lors de sa première levée de fonds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon une source, le fonds national chinois dédié à l'IA, récemment créé, dirigera la levée de fonds de DeepSeek

* La levée de fonds de DeepSeek marque un revirement par rapport à sa stratégie de longue date consistant à refuser tout financement extérieur

* La levée de fonds permettra de renforcer les capacités informatiques et d'améliorer les avantages sociaux des employés dans un contexte de concurrence, selon des sources

(Ajoute les développements du secteur, le contexte de financement et les concurrents aux paragraphes 8 à 15)

La start-up chinoise spécialisée dans l'IA DeepSeek pourrait être valorisée jusqu'à 50 milliards de dollars lors de sa première levée de fonds, ont déclaré trois sources, alors que le développeur de grands modèles linguistiques cherche à renverser sa stratégie de longue date consistant à rejeter les financements extérieurs.

Le fonds national chinois d'intelligence artificielle « 60 milliards de yuans » (8,8 milliards de dollars), fondé en janvier de l'année dernière, est en pourparlers pour devenir l'investisseur principal de la levée de fonds de DeepSeek, a déclaré l'une des sources proches du dossier.

La start-up pourrait lever entre 3 et 4 milliards de dollars lors de ce tour de table afin de renforcer ses capacités informatiques et d'améliorer les avantages sociaux de ses employés, ont indiqué d'autres sources proches du dossier.

Le géant technologique chinois Tencent Holdings 0700.HK serait également en pourparlers pour investir dans DeepSeek, ont indiqué ces sources, qui ont toutes souhaité rester anonymes car ces informations sont confidentielles.

DeepSeek n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le China Integrated Circuit Industry Investment Fund, qui est le principal banquier du fonds national d'IA, a refusé de commenter. Tencent a également refusé de commenter.

Le Financial Times a été le premier à rapporter mercredi, citant des sources, que le China Integrated Circuit Industry Investment Fund était en pourparlers pour mener la première levée de fonds de DeepSeek, qui pourrait valoriser ce laboratoire d'IA de pointe à environ 45 milliards de dollars.

PERTE DE TERRAIN FACE À SES CONCURRENTS

Cette première levée de fonds intervient à un moment où DeepSeek perd du terrain face à des concurrents nationaux disposant de moyens financiers importants, qu'il s'agisse de géants technologiques tels que ByteDance et Alibaba 9988.HK ou de start-ups comme MiniMax 0100.HK et Moonshot AI, qui ont levé des milliards surles marchés privés ou publics.

Le fondateur de DeepSeek, Liang Wenfeng, qui, selon certaines sources, serait directement impliqué dans les négociations de levée de fonds, s'est distingué pendant des années dans le secteur chinois de l'IA en préférant financer et gérer l'entreprise comme un laboratoire de recherche, avec un budget provenant de son fonds spéculatif quantitatif High-Flyer, plutôt que d'un conglomérat technologique chinois ou d'une introduction en bourse.

Liang n'a pas pu être joint pour commenter.

Certains concurrents de DeepSeek ont débauché des chercheurs de DeepSeek, comme Luo Fuli, qui a quitté la start-up l'année dernière pour diriger l'équipe de modèles d'IA de Xiaomi, MiMo.

Le secteur de l'IA, en constante évolution, a également largement dépassé et recréé les modèles de chatbots open source à faible coût et hautement efficaces qui ont alimenté la percée mondiale virale de DeepSeek au début de l'année dernière.

L'attention s'est désormais portée sur des agents capables d'effectuer des tâches bien plus complexes avec beaucoup moins d'intervention humaine que les chatbots, tout en nécessitant une puissance de calcul bien supérieure pour fonctionner.

DeepSeek a affirmé le mois dernier que son modèle V4 de nouvelle génération, adapté aux agents, « redéfinissait l'état de l'art » pour les modèles open source, mais des évaluations indépendantes ont suggéré qu'il restait en deçà des meilleurs modèles de certains concurrents américains et chinois.

Il est révélateur que la sortie de V4 n'ait pas provoqué la même vague de ventes massives d'actions technologiques à l'échelle mondiale que celle déclenchée l'année dernière par ses prédécesseurs, V3 et R1.

(1 $ = 6,8110 yuans renminbi)