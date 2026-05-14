Selon certaines sources, Cerebras aurait fixé le prix de son introduction en bourse à 185 dollars par action afin de lever 5,55 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Echo Wang

Cerebras Systems a fixé mercredi le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 185 dollars par action, soit un niveau supérieur à la limite haute de sa fourchette de prix indicative, ont indiqué des sources proches du dossier. Cette introduction en bourse a permis à Cerebras de lever 5,55 milliards de dollars, sur la base de 30 millions d'actions vendues. Cela implique une valorisation de Cerebras, sur une base entièrement diluée, de 56,43 milliards de dollars, ce qui en fait la plus importante entrée en bourse de l'année à ce jour.

La société avait auparavant revu à la hausse cette introduction en bourse très attendue, augmentant le prix et le nombre d'actions disponibles après que les investisseurs eurent passé des ordres représentant plus de 20 fois le nombre d'actions disponibles, a rapporté Reuters .

La société a fixé le prix de l'offre entre 150 et 160 dollars par action, contre une fourchette initiale de 115 à 125 dollars par action. Elle a également porté le nombre d'actions proposées de 28 millions à 30 millions.

Les sources ont souhaité rester anonymes avant l'annonce officielle. Cerebras n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

CNBC a été la première à faire état de ce prix.