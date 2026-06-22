Selon certaines sources, Cargill prévoit de finaliser la vente de sa division métaux d'ici le mois d'août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy Lv, Pratima Desai et Ella Cao

Cargill prévoit de finaliser la vente de ses activités de négoce de minerai de fer et d’acier d’ici fin juillet ou début août, ont indiqué quatre sources proches du dossier, alors que la société de négoce internationale se recentre sur ses activités principales dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture.

Basée à Singapour, cette activité est d’une envergure considérable: elle négocie entre 60 et 70 millions de tonnes de minerai de fer et 4 millions de tonnes d’acier par an, selon le site web de Cargill, ce qui en fait une cible attractive pour les entreprises cherchant à développer leurs activités de négoce physique.

Alors que la vente de cette activité devait initialement être finalisée d’ici fin mai, date de clôture de l’exercice financier de Cargill, le délai a été prolongé car les négociations se poursuivent avec plusieurs acheteurs potentiels, ont indiqué ces sources à Reuters.

La société de négoce Gunvor fait partie des candidats, a déclaré l’une des quatre sources ainsi qu’une cinquième source proche du dossier, aux côtés de la banque d’investissement australienne Macquarie Group MQG.AX , comme l’avait rapporté Reuters en exclusivité début juin.

Le prix de vente potentiel n’a pas pu être déterminé dans l’immédiat.

Toutes les sources ont souhaité garder l’anonymat, car elles ne sont pas autorisées à s’exprimer auprès des médias. Macquarie et Gunvor ont refusé de commenter.

Cargill n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La division métaux de Cargill , dont le siège est à Singapour, compte environ 130 employés, selon les informations figurant sur son site web.

En 2017, Cargill avait cédé sa branche pétrolière, qui comprenait le pétrole brut et les produits pétroliers, à la banque d’investissement australienne.