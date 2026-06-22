Selon certaines sources, Bending Spoons, propriétaire de Vimeo, envisagerait une introduction en bourse aux États-Unis d'un montant de 1,62 milliard de dollars américains

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* Selon certaines sources, Bending Spoons prévoit de mettre sur le marché 58 millions d'actions à un prix compris entre 26 et 28 dollars

* Environ 60% des actions proposées lors de l'introduction en bourse devraient provenir de la société, selon certaines sources

* Son portefeuille comprend désormais Vimeo, WeTransfer, AOL et Eventbrite, suite à une expansion axée sur les acquisitions

par Echo Wang

Bending Spoons, une entreprise technologique italienne spécialisée dans l’acquisition et la restructuration d’entreprises de logiciels, cherche à lever jusqu’à 1,62 milliard de dollars lors d’une introduction en bourse aux États-Unis, selon deux personnes proches du dossier. Il s’agirait de l’une des plus importantes introductions en bourse d’une entreprise européenne cette année et d’une cotation rare pour une grande société de logiciels.

La société basée à Milan prévoit de mettre sur le marché 58 millions d’actions à un prix compris entre 26 et 28 dollars chacune, ont indiqué ces sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat car ces informations sont confidentielles avant le dépôt du dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, prévu plus tard dans la journée de lundi. Environ 60% des actions de l’introduction en bourse devraient être vendues par la société, le reste provenant d’actionnaires existants, dont Baillie Gifford, qui s’apprêtent à céder des titres dans le cadre de cette opération, ont ajouté ces sources.

Dans le haut de la fourchette, Bending Spoons afficherait une valorisation de 19 milliards de dollars, a indiqué l’une des sources. La société vise une introduction en bourse début juillet, a ajouté une autre source.

Bending Spoons n’a pas souhaité faire de commentaire. Baillie Gifford n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette opération intervient alors que le marché américain des introductions en bourse a retrouvé son élan après un ralentissement prolongé. L’entrée en bourse spectaculaire de SpaceX SPCX.O au début du mois, la plus importante introduction en bourse jamais enregistrée, fait suite à celle de Cerebras Systems CBRS.O plus tôt cette année, reflétant une reprise de l’activité parmi les introductions en bourse de sociétés technologiques de premier plan.

Selon Dealogic, les entreprises ont levé au total 150 milliards de dollars grâce à 179 introductions en bourse aux États-Unis depuis le début de l’année, ce qui constitue le meilleur début d’année depuis 2021.

L'introduction en bourse de Bending Spoons permettrait également de tester l'intérêt des investisseurs pour les entreprises de logiciels, un secteur qui a donné lieu à relativement peu d'introductions en bourse de grande envergure ces dernières années, alors que l'intelligence artificielle redéfinit les modèles économiques et intensifie la concurrence. Fondée en 2013, Bending Spoons acquiert et exploite des entreprises numériques. Son portefeuille comprend la plateforme vidéo Vimeo et le service de partage de fichiers WeTransfer. Elle a également acquis cette année la marque Internet AOL et la place de marché de billetterie Eventbrite.

La société a déclaré un résultat net de 27,5 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 601 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, contre une perte nette de 112,2 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 259 millions de dollars un an plus tôt, selon un document déposé auprès de la SEC au début du mois.

La société a levé 710 millions de dollars fin 2025 lors d’un tour de table qui valorisait l’entreprise à 11 milliards de dollars avant l’investissement, a indiqué le groupe technologique italien l’année dernière.

Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase et Allen & Co dirigent l'opération. Les actions devraient être cotées sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "BSP".