Selon Carlyle, les logiciels représentent 6 % du total des actifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les logiciels représentent environ 6 % des actifs sous gestion de Carlyle, ont déclaré les dirigeants vendredi, en réponse aux inquiétudes du marché concernant les perturbations potentielles du secteur dues à l'intelligence artificielle.

Le directeur général Harvey Schwarz a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique qu'il était "réticent à extrapoler la volatilité de la semaine dernière pour en faire quelque chose de plus durable".

Interrogé spécifiquement sur les obligations de prêts garantis, qui regroupent des prêts et les reconditionnent en obligations, le directeur financier Justin Plouffe a déclaré: "notre exposition aux logiciels est alignée sur l'indice, nous ne sommes ni surpondérés ni sous-pondérés".