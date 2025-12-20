 Aller au contenu principal
Selon Business Insider, Google déconseille à ses employés munis de visas américains de voyager à l'étranger en raison des retards de l'ambassade
information fournie par Reuters 20/12/2025 à 05:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute une tentative d'obtenir un commentaire au paragraphe 3, des détails du rapport au paragraphe 4, le contexte aux paragraphes 5-7)

Le groupe Alphabet GOOGL.O Google a conseillé à certains employés munis de visas américains d'éviter les voyages internationaux en raison des retards dans les ambassades, a rapporté Business Insider vendredi, citant un courriel interne.

L'e-mail, envoyé jeudi par l'avocat externe de l'entreprise, BAL Immigration Law, avertit le personnel qui a besoin d'un tampon de visa pour rentrer aux États-Unis de ne pas quitter le pays parce que les délais de traitement des visas se sont allongés, selon le rapport.

Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Certaines ambassades et consulats américains sont confrontés à des délais de rendez-vous pour les visas pouvant aller jusqu'à 12 mois, indique le mémo, avertissant que les voyages internationaux "risqueront un séjour prolongé en dehors des États-Unis", selon le rapport.

L'administration du président Donald Trump a annoncé ce mois-ci un contrôle accru des demandeurs de visas H-1B pour les travailleurs hautement qualifiés, y compris l'examen des comptes de médias sociaux.

Le programme de visas H-1B, largement utilisé par le secteur technologique américain pour embaucher des travailleurs qualifiés en provenance d'Inde et de Chine, a été sous les feux de la rampe après que l'administration Trump a imposé des frais de 100 000 dollars pour les nouvelles demandes cette année.

En septembre, Alphabet, la société mère de Google, avait fortement conseillé à ses employés d'éviter les voyages internationaux et avait exhorté les détenteurs de visas H-1B à rester aux États-Unis, selon un courriel vu par Reuters.

