Selon Bridgewater, les grandes entreprises technologiques investiront environ 650 milliards de dollars dans l'IA en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les géants technologiques américains Alphabet GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Meta META.O et Microsoft

MSFT.O devraient investir collectivement environ 650 milliards de dollars pour développer l' infrastructure liée à l'IA cette année, selon une analyse de Bridgewater Associates.

Ces investissements représenteraient une forte augmentation par rapport aux 410 milliards de dollars investis en 2025.

Dans une lettre adressée à ses clients, Greg Jensen, co-responsable des investissements chez Bridgewater, a déclaré que le boom de l'intelligence artificielle était entré dans une "phase plus dangereuse", marquée par une augmentation exponentielle des investissements dans l'infrastructure physique et une dépendance croissante à l'égard des capitaux extérieurs.

"La demande de calcul continue de dépasser largement l'offre, ce qui pousse les grandes entreprises à investir encore plus rapidement pour tenter de devancer la demande."

Les quatre entreprises ont déjà limité les rachats d'actions de manière plus agressive pour aider à financer l'augmentation des dépenses d'investissement, a déclaré M. Jensen.

Selon lui, l'ampleur des dépenses crée des risques importants en cas de problème.

Anthropic et OpenAI auront besoin de percées majeures en matière de produits pour s'assurer le soutien de levées de fonds finales massives avant des introductions en bourse potentielles, a-t-il déclaré. En l'absence de perspectives crédibles de bénéfices importants, elles pourraient avoir du mal à justifier des valorisations élevées et des demandes de capitaux considérables.

En outre, ces produits exposent à des risques significatifs d'autres secteurs tels que les sociétés de logiciels et les fournisseurs de données, a-t-il déclaré, soulignant le récent effondrement des actions de logiciels.

"Il n'est plus possible pour les leaders de l'IA de satisfaire les attentes de leurs investisseurs sans créer des risques existentiels pour d'autres secteurs tels que les logiciels", a ajouté M. Jensen.

Au-delà des marchés boursiers, M. Jensen a déclaré que les dépenses d'investissement dans la technologie restent une importante "pression à la hausse pour la croissance américaine".

Bridgewater estime que les investissements technologiques ont ajouté environ 50 points de base à la croissance du PIB américain en 2025 et pourraient fournir environ 100 points de base de soutien cette année.

Toutefois, l'explosion des dépenses pourrait également entraîner une hausse de l'inflation dans le secteur des équipements technologiques et de communication, ainsi qu'une augmentation des prix de l'électricité dans certaines régions.

Selon M. Jensen, une forte correction du marché boursier pourrait saper la croissance et limiter la capacité des entreprises à lever des capitaux, comme ce fut le cas lors de la bulle Internet en 2000, mais il a ajouté que les mouvements récents étaient bien moins importants.