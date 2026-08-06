Selon Bloomberg News, Trump pourrait réaliser un important gain fiscal grâce à son projet de cession d'actifs dans le cadre du projet de loi sur les cryptomonnaies

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La proposition bipartisane en matière d'éthique que des sénateurs ont soumise au président Donald Trump afin de faire adopter au Congrès une législation historique sur les cryptomonnaies pourrait se traduire par un avantage fiscal considérable pour le président, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Cet avantage consisterait notamment à lui permettre de reporter l'imposition des plus-values sur ses avoirs en cryptomonnaies, précise l'article, citant des sources proches du dossier.

L'avenant éthique au projet de loi sur les cryptomonnaies, qui n'a pas encore été rendu public et fait toujours l'objet de négociations entre la Maison Blanche et les législateurs, comprend une disposition exigeant que le président se désengage des entreprises liées aux cryptomonnaies, a rapporté Bloomberg.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant cet article.

En juin, Donald Trump a déclaré avoir perçu plus de 1,4 milliard de dollars de revenus provenant des activités de sa famille dans le domaine des cryptomonnaies l’année dernière, montrant ainsi qu’il tire désormais l’essentiel de ses revenus d’actifs numériques qui ont bénéficié de ses politiques.

Surnommé "Clarity Act" , ce projet de loi historique vise à clarifier la compétence des régulateurs financiers sur le secteur en plein essor des cryptomonnaies, ce qui pourrait favoriser l’adoption des actifs numériques.

Des sénateurs démocrates influents avaient subordonné leur soutien à ce projet de loi tant attendu à l’inclusion d’une disposition éthique stricte visant à limiter la capacité des personnalités politiques, y compris Donald Trump, à tirer profit de leurs propres activités dans le domaine des cryptomonnaies.