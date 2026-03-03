 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, Thoma Bravo s'apprête à racheter la WWEX pour créer une entreprise de technologie de transport d'une valeur de 12 milliards de dollars
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 02:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport dans les paragraphes 2-3)

La société américaine de capital-investissement Thoma Bravo est en pourparlers avancés pour racheter le prestataire de services logistiques WWEX Group afin de créer une entreprise de technologie de transport d'une valeur de 12 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le dossier.

Le rachat valoriserait WWEX à environ 5 milliards de dollars et pourrait être annoncé dès mardi, a ajouté le rapport.

Thoma Bravo, société spécialisée dans les logiciels, prévoit de combiner WWEX avec Auctane, un fournisseur de logiciels d'expédition pour le commerce électronique qui fait partie de son portefeuille, selon Bloomberg.

Thoma Bravo n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters . La WWEX, qui comprend la marque Worldwide Express, s'est refusée à tout commentaire.

Fusions / Acquisitions
