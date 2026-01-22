Selon Bloomberg News, Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, témoignera lors d'une audition au Sénat sur l'accord avec Warner

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Confirmation de la comparution de Campbell)

Le co-PDG de Netflix NFLX.O , Ted Sarandos, prévoit de témoigner en février lors d'une audition de la commission sénatoriale américaine sur le projet d'achat par la société, pour 82,7 milliards de dollars (<Run displaytext="link" hyperlink="nL4N3YL106">link nL4N3YL106 /Run ), des activités de streaming et de studio de Warner Bros Discovery WBD.O , a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes informées du dossier .

Netflix n'a pas répondu immédiatement à unedemande de commentaire de Reuters.

Warner Bros a confirmé la présence prévue de Bruce Campbell, directeur des revenus et de la stratégie, lors de l'audition.

Paramount Skydance PSKY.O a prolongé jeudi d' un mois environ, jusqu'au 20 février, la date limite (<Run displaytext="link" hyperlink="nL4N3YN12W">link nL4N3YN12W /Run )

pour son offre hostile sur Warner Bros, gagnant ainsi plus de temps pour persuader les investisseurs que son offre sur le studio hollywoodien l'emporte sur l'accord rival avec Netflix.