Selon Bloomberg News, SoftBank est sur le point de conclure un accord avec DigitalBridge, une société d'investissement dans les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actions, d'informations, de détails et de contexte dans les paragraphes 2 à 11)

SoftBank Group Corp 9984.T pourrait annoncer un accord pour acquérir DigitalBridge Group Inc DBRG.N, un gestionnaire d'actifs alternatifs basé aux Etats-Unis, dès lundi, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de DigitalBridge ont bondi d'environ 40 % dans les échanges avant la cloche. Ses actions avaient augmenté d'environ 45 % au début du mois après que Bloomberg News ait rapporté pour la première fois les négociations.

À la clôture de vendredi, la capitalisation boursière de la société s'élevait à environ 2,54 milliards de dollars.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information et les entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le fondateur milliardaire de SoftBank, Masayoshi Son, cherche à tirer parti de l'augmentation de la demande de capacité informatique qui sous-tend les applications d'intelligence artificielle.

DigitalBridge investit dans les secteurs de l'infrastructure numérique tels que les centres de données, les tours de téléphonie cellulaire, les réseaux de fibres optiques, les systèmes de petites cellules et l'infrastructure périphérique. Son portefeuille comprend des entreprises telles que Vantage Data Centers, Zayo, Switch et AtlasEdge.

Au 30 septembre, DigitalBridge gérait environ 108 milliards de dollars d'actifs, ce qui en fait l'un des plus grands investisseurs spécialisés dans l'écosystème numérique.

Une acquisition renforcerait l'exposition de SoftBank à l'infrastructure numérique à un moment où le conglomérat japonais positionne son portefeuille pour se concentrer sur les actifs liés à l'intelligence artificielle.

SoftBank a augmenté ses investissements dans l'intelligence artificielle afin de se positionner au centre de ce que Masayoshi Son a appelé un changement technologique unique en son genre.

L'entreprise, avec OpenAI, Oracle et l'investisseur technologique MGX basé à Abou Dhabi, investit des milliards de dollars dans le projet Stargate, une initiative de calcul et d'infrastructure à grande échelle visant à soutenir le développement de l'IA avancée.

OpenAI, Oracle et SoftBank ont déclaré en septembre qu'ils prévoyaient de construire cinq nouveaux sites informatiques au Texas, au Nouveau-Mexique et dans l'Ohio, qui devraient avoir une capacité de production combinée d'environ sept gigawatts lorsqu'ils seront opérationnels.